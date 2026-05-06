삼성 박진만 감독 "최원태 첫승 축하…최형우 동점포, 상대 흐름 내줄뻔한 상황 막았다"[승장 코멘트]

사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 삼성 라이온즈가 최형우의 홈런포와 최원태의 호투로 키움 히어로즈와의 주중 3연전을 위닝시리즈를 만들었다.

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삼성은 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 키움 히어로즈와의 홈경기에서 2대1로 승리했다.

삼성 선발 최원태는 친정팀을 상대로 6⅓이닝동안 99개의 공을 던져 3안타 1볼넷 5삼진 1실점으로 퀄리티스타트를 달성하며 2-1로 앞선 7회 마운드를 내려왔다. 최형우는 0-1로 뒤지던 1회 동점 솔로포를 터뜨리며 이름값을 했다.

사진제공=삼성 라이온즈

경기 후 박진만 감독은 "최원태가 1회에 다소 흔들렸지만 곧 안정을 찾고 잘 던졌다. 마운드를 오래 지키면서 올시즌 들어 가장 좋은 모습을 보였다. 첫 승을 축하한다"며 "최형우가 1회에 빠른 시점에 곧바로 동점홈런을 쏘아올리면서 상대에게 흐름을 내줄 뻔한 상황을 막았다"고 칭찬했다.

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이어 "류지혁도 집중력 있게 볼을 골라내면서 좋은 점수를 만들어줬다. 이승민은 이젠 어떤 상황에 나가든 압박감을 이겨낼 수 있는 선수, 믿음직한 투수로 성장한 것 같다"며 "마무리 김재윤도 안정감 있게 경기를 지켜줬다"고 선수들을 치켜세웠다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com