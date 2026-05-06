'죄는 미워도 사람은 미워하지 말자' 속죄포 날린 나승엽, 돌아온 고승민 밥상 차리고 나승엽 해결했다[수원현장]

6일 수원케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 6회 투런홈런 날린 롯데 나승엽. 3회 2타점 2루타를 날린 고승민(오른쪽). 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.06/

6일 수원케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 6회 롯데 나승엽이 투런 홈런을 날렸다. 하이파이브를 나누고 있는 나승엽-고승민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.06/

하이파이브를 나누고 있는 나승엽-고승민.

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[수원=스포츠조선 송정헌 기자] "죄는 미워도 사람은 미워하지 말라"라는 아리송한 말이 있다.

그라운드에 복귀한 고승민, 나승엽이 팀 승리를 이끄는 맹활약을 펼쳤다. 고승민은 2타점 적시 2루타를 날렸고. 4번 타자로 선발 출전한 나승엽은 롯데 팬들을 열광하게 만드는 투런홈런을 날렸다.

롯데 팬들은 다시 그라운드에 복귀한 고승민, 나승엽에게 힘찬 박수와 함께 응원을 보냈다.

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시즌을 앞두고 대만 전지훈련지에서 도박 파문을 일으켰던 고승민, 나승엽이 팀에 복귀하자마자 팬들에게 사죄라도 하듯 활약을 펼치고 있다. 도박 이슈로 30경기 출전 정지 징계가 풀린 고승민과 나승엽은 5월 5일 이후 연일 불방망이를 선보이고 있다.

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6일 경기 4번 타자로 선발 출전한 나승엽은 투런 홈런을 날리며 지난해 9월 13일 이후 235일 만에 홈런을 재가동했다. 2번 타자로 선발 출전한 고승민도 2안타 2타점 1득점으로 활약했다.

선취점은 1회 KT가 냈다. 1회말 선두타자 김민혁 볼넷, 2루 도루 때 롯데 포수 손성빈의 송구 실책이 나오며 무사 3루가 됐다. 이어 최원준의 강습 타구를 롯데 2루수 고승민이 빠뜨리는 실책으로 선취점을 내줬다.

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롯데는 3회 전민재, 장두성 연속 안타로 만든 1사 1, 2루에서 고승민이 주자를 정리하는 역전 2타점 적시 2루타를 날리며 분위기를 바꿨다.

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롯데 선발 비슬리는 1회 실점을 허용했으나 이후 6회까지 마운드를 무실점으로 지켜냈다.

6일 수원케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 롯데 선발 비슬리. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.06/

6일 수원케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 6회 롯데 나승엽이 투런 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 나승엽. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.06/

6일 수원케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 6회 롯데 나승엽이 투런 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 나승엽. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.06/

롯데는 6회초 또다시 달아났다. 선두타자 고승민 안타로 출루, 이어진 1사 1루에서 4번 타자 나승엽이 KT 선발 보쉴리를 상대로 투런홈런을 날렸다. 롯데는 이후에도 전준우, 윤동희 연속 안타, 박승욱-전민재 연속 적시타가 터지며 2점을 더 추가. 6회초 4득점으로 빅이닝을 만들었다. 6-1 롯데 리드.

롯데는 7회에도 2점을 추가하며 KT의 추격 의지를 꺾었다.

롯데는 전날 KT에 패하며 5연승이 좌절됐으나 리그 선두 KT를 상대로 방망이 화력쇼를 펼치며 8-1로 기분 좋은 역전승을 거뒀다.

6일 수원케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 6회 롯데 나승엽이 투런 홈런을 날렸다. 하이파이브를 나누고 있는 고승민, 나승엽. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.06/

6일 수원케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 6회 롯데 나승엽이 투런 홈런을 날렸다. 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 나승엽. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.06/

6일 수원케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 6회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 롯데 선발 비슬리. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.06/

돌아온 '탕아' 고승민, 나승엽은 나란히 팀 승리의 일등공신이 됐다.

도박, 음주 파문 뒤 돌아온 선수들은 고개를 숙이며 모두 약속이라도 한 듯 야구로 팬 성원에 보답하겠다고 말한다.

야구를 잘하면 팬들의 용서를 받을 수 있는 것일까?

야구를 사랑하는 팬들은 언제나 변함없이 응원을 보내주고 있다. 경기장을 찾아주는 팬들을 봐서라도 지금은 야구만 열심히 해야 할 시간이다.

6일 수원케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 6회 롯데 나승엽이 투런 홈런을 날렸다. 고승민과 하이파이브를 나눈 나승엽. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.06/