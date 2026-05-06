양현종이 거기서 그런 판단을...정석을 파괴하더니, 역대 87번째 명장면을 만들어냈다

19일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 키움 히어로즈의 시범경기. 키움 양현종이 수비훈련을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.19/

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[스포츠조선 김용 기자] 양현종의 대범한 판단, 경기만 이겼으면 완벽했는데...

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키움 히어로즈와 삼성 라이온즈의 6일 대구 맞대결.

키움은 호투하던 선발 배동현이 갑자기 흔들리며 6회말 대위기를 맞았다.

배동현은 완벽한 투구를 하다 5회 상대 타자 김지찬의 타구를 처리하다 오른손 중지를 강타당하는 불운을 겪었다.

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당장 교체가 될 정도의 큰 부상은 아니었지만, 공 던지는 손에 민감할 수밖에 없는 투수 특성상 그렇게 좋던 배동현의 제구가 갑자기 흔들리기 시작했다.

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6회 들어 최형우, 디아즈에게 연속 볼넷을 허용했다. 공을 제대로 찍어 누르지 못하자 공이 날리는 모습. 디아즈를 상대할 때 노병오 투수코치가 나와 상태를 살피고 내려갔는데, 연속 볼넷이 나오자 더 이상 안되겠다고 판단했는지 과감히 투수를 교체했다.

사진제공=키움 히어로즈

배동현이 워낙 좋고 투구수도 적었기에 불펜 투수들이 제대로 몸도 못 풀었을 상황. 조영건이 급하게 나왔지만 제구가 안 되기는 마찬가지. 박승규 헤드샷에 류지혁 밀어내기 볼넷까지 나왔다.

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이어진 무사 만루 위기. 조영건이 전병우 상대 볼 2개를 연속으로 던지자 키움은 다시 투수를 김성진으로 바꿨다. 여기서 대량 실점이 나오면 사실상 경기가 넘어가는 것이기에 뭐라도 해봐야 했다.

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볼 1개를 던져 3B 후 스트라이크를 잡은 김성진. 영점이 잡혔다. 5구째 투심패스트볼이 가운데로 들어갔다. 전병우도 자신있게 방망이를 돌렸다.

앞에서 너무 잘맞은 타구. 운이 없게도 3루수 정면이었다. 타구가 매우 빨랐다. 보통 이럴 경우 3루수는 홈부터 승부하기 마련. 실점을 막아놓고, 1루 병살까지 노릴 수 있기 때문이다. 이게 '안전빵' 정석이다. 아니면 3루 베이스를 밟고 홈에 던져 홈 쇄도 주자를 잡는 코스도 있었다.

사진제공=키움 히어로즈

키움 3루수는 고졸 2년차 양현종. 거침 없었다. 순간 판단을 한 양현종은 3루 베이스를 밟고, 홈이 아닌 2루로 공을 뿌렸다. 그리고 안치홍을 거쳐 그 공은 1루수 최주환에게 배달됐고, 타자 주자 전병우를 아웃시켰다. 최주환은 어떻게든 아웃을 만들기 위해 다리를 쭉 뻗어 공을 캐치했다. 삼중살. 그 플레이가 완성되기 위해서는 그렇게 여유가 있지 않다는 걸 베테랑은 직감적으로 알고 있었다. 삼중살은 올시즌 1호, 통산 87호였다.

1점이 중요한 박빙 상황, 어린 양현종의 대범한 플레이로 경기 분위기가 바뀔 수 있었다. 삼중살은 연결 과정이 많아 1루 주자가 살 확률이 높지만 이날 키움 내야의 연결은 완벽했다.

하지만 키움의 허약한 방망이는 이 기세를 이어가게 하는데 힘이 부족했다. 다음 이닝 양현종 본인이 1사 2루 찬스에서 바뀐 투수 이승민의 공에 헛스윙 삼진을 당해 아쉬움을 삼켜야 했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com