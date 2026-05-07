와 LG 잡기 힘드네! 두산 3-2 진땀승 → 8회 역전극. LG 선두 등극 막았다 [잠실 현장]

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 8회초 역전을 허용한 LG 선발 톨허스트. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.07/

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 8회초 1사 2, 3루. 역전 2타점 적시타를 날린 두산 박지훈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.07/

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 8회초 1사 2, 3루. 역전 2타점 적시타를 날린 두산 박지훈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.07/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 LG 트윈스와 잠실 3연전 싹쓸이 패배를 면했다. 동시에 LG의 공동 선두 등극을 저지했다.

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두산은 7일 잠실에서 열린 LG와 경기에서 3대2로 승리했다. LG 선발 톨허스트의 호투에 막혀있던 두산은 0-1로 뒤진 8회초에 역전했다.

LG는 이날 승리했다면 KT와 공동 1위가 가능했지만 아쉬움을 삼켰다. 두산은 5일 6일 연패 후 이날 승리하며 자존심을 세웠다.

두산 선발 최민석은 5이닝 1실점 호투했다.

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2회말 LG가 선취점을 뽑았다. 1사 후 박해민이 볼넷을 골랐다. 박해민은 2루 도루에 성공했다. 구본혁도 볼넷으로 나갔다. 1사 1, 2루에서 박동원이 우전 적시타를 터뜨렸다.

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양 팀 선발투수들이 호투 행진을 길게 이어갔다.

최민석은 실점 이후 흔들리지 않았다. 5회까지 104구를 던져 투구수가 많았지만 삼진 8개를 솎아내며 1실점으로 끝냈다. 최민석은 3회말 2사 1, 2루와 4회말 무사 2루 위기를 잘 극복했다. 특히 4회말에는 구본혁에게 2루타를 맞은 뒤 박동원 이재원 홍창기 세 타자를 연속 범타 처리했다. 최민석은 5회말 선두타자 신민재에게 안타를 맞았지만 2사 3루에서 송찬의를 삼진으로 잡았다.

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톨허스트도 완벽에 가까웠다. 톨허스트는 경기 후반으로 갈수록 힘을 냈다. 4회 5회 6회를 전부 삼자범퇴로 정리했다. 7회초 선두타자 박준순을 안타로 내보낸 후 양의지에게 병살타를 유도했다.

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LG가 도망가는 점수를 못 내면서 분위기가 묘해졌다.

LG는 1-0으로 앞선 7회말 선두타자 이재원의 볼넷 출루로 기회를 잡았다. 홍창기가 보내기번트에 실패한 뒤 좌익수 뜬공 아웃됐다. 1사 1루 신민재 타석에 아웃카운트 2개가 동시에 올라갔다. 신민재가 헛스윙 삼진, 이재원은 도루 실패 아웃됐다.

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 투구하는 두산 이영하. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.07/

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 선발 투구하고 있는 두산 최민석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.07/

두산은 8회초 드디어 톨허스트를 공략했다. 7회까지 81구를 투구한 톨허스트는 8회초에도 등판했다.

김민석이 중전 안타로 포문을 열었다. 정수빈이 볼넷. 두산은 대타 조수행을 내세워 희생번트를 시도했다. 조수행이 내야 압박 수비도 손을 쓸 수 없는 완벽한 번트를 댔다. 1사 2, 3루에서 박지훈이 2타점 역전 좌전 안타를 터뜨렸다. 두산이 2-1로 앞서가며 톨허스트를 끌어내렸다. 두산은 바뀐 투수 함덕주에게 1점을 더 얻어냈다.

LG도 8회말 1점을 만회했다. 오스틴이 우중간을 가르는 3루타를 쳤다. 오지환의 1루 땅볼 때 두산 1루수 박지훈이 3루 주자 오스틴을 잡으려고 3루에 던졌다가 올 세이프. 무사 1, 3루에서 송찬의가 삼진으로 물러났다. 박해민의 1루 앞 내야안타로 2-3 추격했다. 이어진 1사 1, 2루에서 구본혁이 우익수 뜬공 아웃됐다. 2사 1, 2루에서 두산은 마무리 이영하를, LG는 대타 천성호를 내세웠다. 천성호 볼넷으로 2사 만루가 됐다. 이재원이 유격수 땅볼에 그쳐 두산이 리드를 유지했다.

8회에 출격한 이영하가 9회까지 막아내며 승리를 지켰다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com