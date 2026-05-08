KBO리그에 '흥참동'은 없습니다…59%가 매진 행진→300만 관중 돌파도 역대 최소 [공식발표]

잠실구장 매진. 스포츠조선DB

26일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA 타이거즈의 시즌 6번째 전석매진에 대한 안내가 나타나고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.26/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] '흥행 참패 동맹'은 이제 옛말. KBO리그가 뜨거운 열기 속에 또 한 번 새로운 이정표를 세웠다.

Advertisement

KBO리그는 7일 잠실(두산-LG), 인천(NC-SSG), 대구(키움-삼성), 광주(한화-KIA) 경기에서 총 7만8776명이 입장하며 300만 관중을 달성했다. (수원 롯데-KT 경기는 우천 취소)

이로써 7일까지 누적 관중 306만 2085명을 기록한 KBO 리그는 역대 최소 경기인 166경기 만에 300만 관중을 달성했다.

종전 역대 최소 경기 300만 관중 돌파 기록은 175경기 만에 달성했던 2025시즌에 세워졌다. 7일 166경기 만에 달성함에 따라 종전 기록보다 9경기를 줄여 신기록을 달성하게 됐다. 지난달 25일 200만 관중을 돌파한 지 12일 만에 300만 관중을 넘어섰다.

Advertisement

7일까지 평균 관중은 1만8446명으로 지난해 동 경기 수 대비 약 10% 증가했다.

29일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기. 이날 경기 매진에 대한 안내가 전광판에 나타나고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.29/

2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KT의 경기. 개막 후 5경기 연속 매진을 기록한 대전 볼파크. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.02/

Advertisement

홈 관중 1위는 LG가 차지했다. 47만3310명의 팬을 불러모았다. 2위 삼성도 45만709명으로 LG와 함께 40만 관중을 넘어섰다.

SSG가 34만136명, 두산이 31만4896명, KIA가 30만19명으로 총 5개 구단이 30만 관중을 넘겼다.

Advertisement

키움은 지난해 동기간 대비 58% 증가한 20만 6981명의 관중을 기록해 가장 높은 관중 증가율을 기록했다. KT 또한 지난해 대비 41% 오른 25만 3,314명으로 가파른 관중 상승세를 보이는 중이다.

Advertisement

평균 관중은 삼성이 2만 3722명으로 1위를 기록했다. LG가 2만 3666명으로 2위를 기록했고, 이어 두산이 2만 2493명, 롯데가 2만 204명으로 나란히 평균 관중 2만명을 돌파했다.

매진 세례도 이어지고 있다. 총 166경기 중 약 59%에 달하는 98경기가 매진됐다.

LG가 17회로 가장 많은 만원관중을 기록했다. 점유율은 한화가 1위다. 17번의 홈 경기 중 16번 매진돼 좌석 점유율 99.9%를 기록했다. LG도 99.6%의 높은 좌석 점유율을 보이고 있으며 삼성이 98.8%, 두산이 94.7%로 뒤를 이었다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com