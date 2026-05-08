'야유&박수' 두산 15년, 프랜차이즈 스타가 팀을 옮기면 생기는 일... 김재환, 잠실구장 첫 원정으로 찾은날[잠실현장]

8일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 2회초 타석에 나서며 두산팬들에게 인사하고 있는 SSG 김재환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.08/

8일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 2회초 타석에 나서며 두산팬들에게 인사하고 있는 SSG 김재환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.08/

8일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 2회초 타석에 나서며 두산팬들에게 인사하고 있는 SSG 김재환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.08/

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[잠실=스포츠조선 송정헌 기자] 잠실구장에서 두산을 다시 만난 SSG 김재환이 첫 타석에 나서기 전 두산 팬들에게 감사의 인사를 했다.

8일 잠실구장에서 두산 베어스와 SSG 랜더스의 주말 3연전 첫 번째 경기가 열렸다. SSG 김재환은 4번 지명타자로 선발 출전했다. 2회초 첫 타석에 나선 김재환은 두산 야구팬들에게 감사의 인사를 건넸다.

김재환은 2008 신인드래프트 2차 1라운드 지명으로 두산에 입단해 2025시즌까지 두산에서만 15시즌 동안 뛴 프랜차이즈 스타였다. 하지만, 2025시즌을 마치고 SSG로 전격 이적했다.

8일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 2회초 타석에 나서며 두산팬들에게 인사하고 있는 SSG 김재환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.08/

8일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 2회초 타석에 나서며 두산팬들에게 인사하고 있는 SSG 김재환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.08/

8일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 2회초 타석에 나서며 두산팬들에게 인사하고 있는 SSG 김재환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.08/

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2021시즌을 마치고 두산과 4년 총액 115억원 FA 계약 당시 '4년 뒤 두산과 우선 협상을 진행하고 합의하지 못하면 조건 없이 보류권을 풀어준다'라는 내용 때문이었다.

지난해 12월 두산과 협상이 무산되자 김재환은 SSG와 2년 최대 22억원에 계약하며 유니폼을 바꿔 입었다.

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두산에서 15시즌이나 프랜차이즈 스타로 활약했으나 김재환은 유니폼을 바꿔 입고 SSG에서 새로운 도전을 선택했다.

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두산 팬들에게는 많은 실망감을 줬을 것이다. 신인 유망주 시절부터 거포 해결사로 성장한 두산의 프랜차이즈 스타가 팀을 옮겼기 때문이다.

김재환은 지날 달 인천 랜더스필드에서 두산 원정팬들에게 인사를 한 적이 있었으나 잠실구장을 원정팀으로 방문은 처음이다.

8일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 2회초 타석에 나서며 두산팬들에게 인사하고 있는 SSG 김재환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.08/

8일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 2회초 타석에 나서며 두산팬들에게 인사하고 있는 SSG 김재환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.08/

8일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 2회초 타석에 나서며 두산팬들에게 인사하고 있는 SSG 김재환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.08/

잠실구장에서 SSG 유니폼을 입고 첫 타석에 나선 김재환은 1루 두산 응원단을 향해 크게 고개를 숙여 인사를 했다.

김재환의 인사에 두산 응원석에서는 박수와 야유가 동시에 나왔다. 두산을 떠난 김재환에게 팬들은 애증의 두 가지 마음을 모두 표현했다. 이후 김재환이 타석에 나설 때마다 야유가 쏟아졌다.

8일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 2회초 선두타자 안타를 치고 출루한 SSG 김재환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.08/

8일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 5회 오태곤의 적시타 때 득점에 성공한 SSG 김재환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.08/

김재환은 유니폼을 바꿔 입고 새롭게 도전하고 있지만 시즌 초 극심한 타격 부진에 시달리고 있다. 2군에도 내려갔다 왔다. 시즌 홈런도 아직 2개 뿐이다.

잠실구장을 다시 찾은 김재환은 마음이 편했던 것일까?

친정팀을 다시 만난 김재환은 오랜만에 2안타를 날리며 타격감을 살렸다.