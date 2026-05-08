KBO 최초 기록이라니, KIA 진짜 고민 되겠네…"노리고 한 건 아닌데"

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 9회초 무사 1루 KIA 아데를린이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA 아데를린이 타격을 하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

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[부산=스포츠조선 이종서 기자] "홈런도 기분이 좋지만…."

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아데를린 로드리게스(KIA)는 8일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 원정경기에 5번-지명타자로 선발 출전해 5타수 1안타(1홈런) 3타점 1득점을 기록했다.

해럴드 카스트로의 부상 대체 외국인선수로 온 아데를린은 지난 5일 한화전에서 데뷔전을 치렀다.

첫 등장부터 강렬했다. 5번타자로 선발 출전한 아데를린은 첫 타석부터 스리런 홈런을 치면서 화려하게 KBO리그 데뷔전을 치렀다.

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6일 한화전에서는 2안타를 쳤다. 이 두 방은 모두 홈런이었다.

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7일 한화전에서 5타수 무안타로 침묵했던 아데를린은 8일 롯데전에서 첫 4타석에서 안타를 뽑아내지 못했다. 9회초 선두타자 김규성이 안타를 치고 나간 가운데 아데를린은 롯데 쿄야마의 직구를 공략해 가운데 담장을 그대로 넘겼다.

이 홈런으로 아데를린은 KBO리그 최초로 데뷔 4안타가 모두 홈런이라는 진기록을 썼다. KIA로서는 6주 단기로 온 아데를린이 '파워히터'로서 지금과 같은 모습을 이어간다면 카스트로 복귀를 두고 고민이 될 수밖에 없다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA 아데를린이 타격을 하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

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KIA가 8대2로 승리한 가운데 아데를린은 "기록을 세운 것도 기분이 좋지만, 홈런과 함께 팀이 이겼다는 게 좋다. 또 부산에 와서 첫 경기를 했는데, 이 첫 경기 승리가 중요하다고 생각했다. 이길 수 있어서 너무 기분 좋다"고 밝혔다.

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4안타 모두 홈런이지만, 딱히 홈런을 노린 건 아니다. 아데를린은 "타석에서 홈런을 노리기보다는 강하게 치려고 항상 준비하고 있었다. 계속해서 좋은 공을 치기 위해서 노력했다"고 말했다.

기록에 대해 아데를린은 "전혀 생각 못했다. 타석에 들어가기 전과 타석에서 어떻게 하면 더 좋은 모습을 보여줄 수 있을까라는 생각을 한다"라며 "팀이 항상 이길 수 있도록 준비하고 있다"고 강조했다.

아데를린은 이어 "어떤 투수를 만나든 내가 잘 칠 수 있도록 노력하고 있고, 더 좋은 타자가 되도록 하려고 한다"고 강조했다.

부산=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com