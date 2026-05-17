200승 가능할까? 1회 2실점 → 4이닝 연속 무실점, 류현진다운 '70구'…태산 같은 무게감 [수원리포트]

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 5회를 마친 한화 선발 류현진이 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 5회를 마친 한화 선발 류현진이 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 5회를 마친 한화 선발 류현진이 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 말 그대로 태산같은 무게감이다.

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한화 이글스 류현진이 한미 통산 200승을 정조준했다.

류현진은 17일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 주말시리즈 3차전에서 5이닝 2실점으로 역투, 승리투수 조건을 갖춘 채 투구를 마쳤다.

안타 5개, 볼넷 1개를 내줬지만 1회말 내준 2점이 전부였다. 단 1번의 기회를 집요하게 파고든 KT에 2점을 먼저 내주고도 흔들림이 없었다.

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5회까지 투구수는 70개에 불과했지만, 류현진은 올해 39세의 노장투수다. 주 2회 등판이기도 했던 만큼, 한화 벤치는 빠른 교체를 택했다.

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최고 146㎞의 직구(34개)와 컷패스트볼(16개) 체인지업(13개) 커브(7개)를 던지며 KT 타자들의 방망이를 농락했다. 어쩌면 류현진다운 경기였다. 1회 일찌감치 2실점했지만, 2회부터 다시 여유와 안정감을 되찾았다. 조금의 긴장감도, 흔들림도 찾아볼 수 없었다.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. KT 사우어가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

류현진은 1회말 2실점하며 불안한 출발을 보였다. KT는 선두타자 최원준이 2루타로 출루했고, 곧바로 김민혁이 희생번트를 대며 선취점에 초점을 맞췄다. 김현수의 볼넷으로 만든 1사 1,3루에서 힐리어드의 1타점 적시타로 KT가 선취점을 뽑았다.

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장성우는 삼진으로 물러났지만, 이번엔 김상수가 좌익수앞 1타점 적시타를 치며 2-0으로 차이를 벌렸다. KT는 이어진 상황에서 이중도루를 시도했지만, 3루주자 힐리어드가 홈에서 아웃되며 아쉬움을 삼켰다.

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힘겹게 1회를 마친 류현진은 2회 첫 타자 오윤석에게 또 안타를 맞았고, 한승택은 곧바로 희생번트를 댔다.

하지만 류현진은 더이상 흔들리지 않았다. 이강민을 삼진, 최원준을 외야 뜬공으로 돌려세웠다.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 한화 류현진이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

이어진 3~4회를 모두 3자 범퇴로 끝냈다. 5회 2사 후 최원준에게 안타를 맞았지만, 김민혁을 삼진으로 돌려세우며 자신의 역할을 다했다.

반면 KT 사우어는 5이닝 동안 4안타 4사구 4개를 허용하며 흔들린 끝에 3실점한 뒤 교체됐다. 5회까지 무려 95개를 던져 류현진과 대조를 이뤘다.

한화는 4회 문현빈의 2루타, 1사 후 이진영의 적시타로 1점을 만회했고, 이어진 2사 2,3루에서 최재훈의 2타점 적시타로 3-2 뒤집기에 성공했다. 7회초 현재 한화가 6-3으로 리드중이다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com