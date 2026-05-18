1위~3위 단 1G차 '미친 역대급 1위전쟁' KT·LG·삼성 3강. 시즌전 예상대로... 한화만 벗어났다

KT 이강철 감독, LG 염경엽 감독, 삼성 박진만 감독. 스포츠조선DB

30일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. KT 김현수가 홈을 파고들고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.30/

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 승리한 LG 선수들이 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.15/

14일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기. 삼성이 9대5로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 삼성 선수들의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.14/

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[스포츠조선 권인하 기자]3강은 시즌전 예상대로 가고 있다.

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KT 위즈, LG 트윈스, 삼성 라이온즈가 1게임차의 치열한 1위 다툼을 벌이고 있다.

KT 위즈는 18일까지 개막 5연승으로 초반부터 1위에 오르더니 4월 중순에 잠시 2위로 내려오기도 했지만 4월21일 KIA에 승리하며 다시 1위를 되찾은 이후 줄곧 1위 자리를 지켜내고 있다.

LG는 개막 3연패의 부진으로 시작했지만 마무리 유영찬의 엄청난 세이브 행진 속에 8연승을 달리며 KT를 제치고 1위에 오르기도 했으나 유영찬을 비롯한 주전들의 연이은 부상으로 인해 어려운 경기를 이어가면서도 1위를 바짝 뒤쫓고 있다.

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삼성은 연승과 연패를 이어가면서도 상위권을 놓치지 않고 이제 1위 자리까지 넘본다. 4월 중순 7연승을 달리더니 곧바로 7연패에 빠지며 혼돈의 상황을 맞이했던 삼성은 5월초 다시 8연승을 달리며 순위는 3위지만 선두권으로 치고 올라왔다.

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KT는 25승1무16패, LG는 25승17패, 삼성은 24승1무17패로 세 팀의 차는 겨우 1게임이다. 매 경기 승패에 따라 순위가 바뀔 수 있다. 이번 주중 3연전에서 상위권이 한번 뒤집어질 수도 있다. KT와 삼성이 대구에서 3연전을 벌인다.

SSG 랜더스(22승1무19패)가 그 뒤를 이어 4위에 올라있고, KIA 타이거즈(21승1무21패)가 5위, 한화 이글스(20승22패)와 두산 베어스(20승1무22패)가 공동 6위로 중위권을 형성 중이다. 이들 네 팀간의 거리는 2.5게임차.

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 5회까지 무실점 호투를 펼친 롯데 선발 김진욱. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.09/

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. 9회말 1사 만루 안치홍이 끝내기 만루포를 친 후 물세례를 받고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.10

3일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. 4회초 1사 1, 3루. NC 한석현이 3점 홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 한석현. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.03/

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하위권은 8위 NC 다이노스(18승1무23패)와 롯데 자이언츠(16승1무24패), 키움 히어로즈(16승1무26패) 등 3팀으로 볼 수 있을 듯. 이들 간의 차이도 2.5게임이다. 한화, 두산과 NC의 차이가 1.5게임에 불과해 중·하위권을 확실히 나누기가 어렵다고도 볼 수 있다.

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시즌전 구단별 5명씩 총 50명의 투표인단이 뽑았던 우승 후보는 LG(33표), 삼성(9표), 한화(4표), KT(2표) 순이었다. 스포츠조선 기자들이 뽑은 우승 후보는 LG(5표), KT(2표), SSG(1표).

5강 후보의 경우 투표인단의 설문에서 LG(45표), 삼성(45표), 한화(42표), KT(37표), SSG(34표), 두산(32표) 순이었고, 스포츠조선 기자들의 투표에서는 LG(7표), KT(7표), 삼성(6표), 한화(6표), 두산(5표)순이었다.

꼴찌 후보는 투표인단 설문에선 키움(45표), 롯데(23표), KIA(14표), NC(4표)가 차례로 뽑혔고, 스포츠조선 기자 투표에선 키움(7표), NC(5표) 롯데(4표) 순이었다.

어느 정도 시즌 전 예상과 비슷한 모습. 한화가 상위권 후보로 꼽혔는데 현재 마운드의 붕괴로 중위권으로 내려와 있는 것이 다른 점으로 볼 수 있을 것 같다.

이제 211경기를 치러 720경기의 30% 정도에 왔다. 아직도 70%를 더 가야 한다. 순위는 결국 무더운 여름 시즌을 어떻게 넘기고 마지막 스퍼트를 어떻게 하느냐에 달렸다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com