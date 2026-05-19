"뭐든 하는 게 낫다" 섭씨 30도 무더위에 원정 휴식일 나 홀로 1시간 특타, 지난주 14타수 1안타 부진 거포를 일으켜 세웠다

소프트뱅크 거포 야마카와가 홈런을 터트리고 만세 세리머니를 펼치고 있다. 야마카와는 2024년 소프트뱅크 이적 첫해 34홈런을 때려 네 번째 홈런왕에 올랐다. 사진출처=소프트뱅크 호크스 SNS

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네 차례 홈런왕에 오른 슬러거, 간판타자가 따로 특타를 했다. 홈 경기도 아니고 원정 2연전에 앞서 상대팀 2군 훈련장에서 구슬땀을 흘렸다. 경기 전날인 휴식일에 배트를 잡은 것을 두고 일본 언론은 매우 이례적인 일이라고 했다. 선수도, 팀도 답답하다.

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소프트뱅크 호크스 '거포' 야마카와 호타카(35)는 18일 오사카에 위치한 오릭스 버팔로즈 2군 훈련장을 찾았다. 섭씨 30도 한여름 같은 무더위에 배팅 머신을 마주했다. 약 한 시간 동안 방망이를 휘둘렀다고 한다.

야마카와는 "아무것도 안 하는 것보다 뭐든 하는 게 낫다. 타격을 단순하게 더 잘 수 있도록 매일 노력한다"라고 했다. 휴식일에 그냥 쉬기에는 마음이 편치 않았던 모양이다.

소프트뱅크는 15~17일 라쿠텐 이글스와 미야기현 센다이에서 원정 3연전을 치렀다. 17일 오후 1시 경기를 마치고 오사카로 이동했다. 18일 휴식을 취하고 19~20일 오사카 교세라돔에서 오릭스와 2연전을 치른다.

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지난해 퍼시픽리그와 재팬시리즈를 제패한 소프트뱅크. 시즌 개막에 앞서 니혼햄 파이터스와 함께 '2강'으로 꼽혔다. 대다수 전문가가 소프트뱅크와 니혼햄이 우승을 다툴 것으로 내다봤다. 그런데 예상과 다르게 흘러간다. 중하위권 전력이라던 세이부 라이온즈, 오릭스가 1~2위를 달린다. 소프트뱅크와 니혼햄이 3~4위로 뒤를 따르고 있다.

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연속 우승을 노리는 최강팀이 중위권으로 밀려났다. 지난주 세이부, 라쿠텐과 5경기에서 4패(1승)를 했다. 지난 5경기에서 팀 타율 0.216을 기록하고 12득점에 그쳤다. 세이부와 2연전에선 홈런으로 딱 1점을 뽑았다. 마지막 2경기에서 두 자릿수 안타가 나왔지만, 전반적으로 타선이

소프트뱅크 야마카와는 지난해 한신과 재팬시리즈에서 3홈런-7타점 맹활약을 했다. 팀을 재팬시리즈 우승으로 이끌고 MVP를 수상했다. 사진출처=소프트뱅크 호크스 SNS

가라앉아 있다.

소프트뱅크는 18일 현재 팀 타율 0.236을 기록 중이다. 지난해 0.257를 기록해 양 리그 전체 1위를 했는데 2푼 넘게 떨어졌다. 소프트뱅크는 20승20패를 기록, 승률 5할을 겨우 맞췄다. 타격도 안 좋지만 주력 투수들의 부상-부진도 아쉽다. 쿠바 출신 에이스 리반 모이넬로(31)는 아직까지 조정 중이다.

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타율 0.182-9홈런-24타점. 야마카와가 올 시즌 40경기에서 올린 성적이다. 이따금씩 홈런으로 존재감을 알리는데 타율이 너무 낮다. 그는 지난주 5경기에서 홈런-타점 없이 14타수 1안타에 그쳤다. 17일 5번-지명타자로 나서 7회 마지막 타석에서 중전안타를 쳤다.

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야마카와는 지난 4월 31타석 연속 무안타를 기록하기도 했다. 부진이 깊어져 스타팅 라인업에서 제외된 적도 있다. 중심타자로서 체면이 말이 아니다.

2024년 4번 타자로 '34홈런'을 터트려 '99타점'을 올렸다. 네 번째 홈런왕, 두 번째 타점왕 타이틀을 차지했다. '베스트9'에 오르고 골든글러브를 받았다. 세이부에서 소프트뱅크로 FA 이적한 첫해부터 강력한 파워를 뽐냈다.

지난 시즌부터 기세가 꺾였다. 들쭉날쭉하며 23개를 넘겼으나 타율이 0.226까지 떨어졌다. 득점권 타율도 0.176으로 추락했다.

올 시즌 타격 부진에 시달리고 있는 야마카와. 그는 지난 주 5연전에서 14타수 1안타에 그쳤다. 사진출처=소프트뱅크 호크스 SNS

야마카와는 18일 야수로는 유일하게 휴일을 반납하고 훈련했다. 베팅 머신을 전세 내 타격 코치와 함께 했다.

이제 40경기를 치렀다.

103경기 남았다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com