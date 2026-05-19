이정후 대박 희소식! 美 매체 선정 '최고의 명장면'…"LAD 상대로 그라운드 홈런, 놀라운 플레이" 극찬

이정후. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]미국 매체가 이번주 샌프란시스코 자이언츠 최고의 장면으로 이정후의 그라운드 홈런을 꼽았다.

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맥코비 크로니클은 18일(한국시각) '이번 주만큼은 정말 선택지가 넘쳐났다고 말할 수 있겠다'면서도 '하지만 사실 다른 선택지가 있었을까? 이정후의 그라운드 홈런과는 비교할 수 없었다'고 전했다.

이정후는 지난 15일 LA 다저스와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 그라운드 홈런을 기록했다. 1번 타자 우익수로 선발 출장한 이정후는 팀이 0-2로 끌려가던 5회 초 2사 1루 상황에서 다저스 선발 투수 에밋 시한의 세번째 공을 밀어쳤다. 이 공은 좌익수 쪽 파울라인 근처에 떨어졌다. 평범한 2루타성 타구였지만, 담장에 맞은 뒤 방향이 급전환됐고, 다저스 좌익수 테오스카 에르난데스가 공을 재빠르게 처리하지 못했다. 이정후는 타석부터 1루와 2루, 그리고 3루까지 돈 뒤 홈 플레이트에 도달했다. 이정후의 시즌 세 번째 홈런이자 그의 인생 첫 그라운드 홈런이 터지는 순간이었다. 샌프란시스코는 이정후의 홈런으로 2-2 동점을 만들었지만, 6회 3점을 실점하면서 2-5로 패배했다.

이정후. 로이터연합뉴스

매체는 이정후의 그라운드 홈런에 대해 '그라운드 홈런은 언제나 볼 가치가 있는 장면이다'며 '게다가 이정후는 그걸 다저스를 상대로 해냈고, 이건 정말 기분 좋은 일이다'고 극찬했다. 다저스는 내셔널리그 서부지구 선두에 있는 팀이다. 압도적인 선수층을 자랑하며 이번 시즌에도 월드시리즈 우승에 도전하는 강팀이다.

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그러면서 매체는 '물론 샌프란시스코는 결국 그 경기에서 패했지만 그렇다고 해서 이정후가 보여준 놀라운 플레이의 가치가 사라지는 건 아니다'며 '이번 주 최고의 장면으로 손색이 없었다'고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com