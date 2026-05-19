FA 베테랑 듀오 충격 말소, KKK 듀오가 온다...1위팀과 포항대첩, 파이어볼러 불펜 재편

퓨처스리그 최종 점검에서 KKK를 기록한 이재희. 사진제공=삼성 라이온즈

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[스포츠조선 정현석 기자]더 밀리면 곤란하다.

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삼성 라이온즈 박진만 감독이 KT 위즈와의 선두 쟁탈전을 앞두고 큰 결단을 내렸다.

불펜 재편이다. 파이어볼러의 시간이 시작된다.

베테랑 두 투수를 말소하고, 부상에서 회복한 강속구 두 투수를 콜업한다.

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삼성은 휴식일이었던 18일 3명의 주축 투수를 1군 엔트리에서 제외했다. 선발투수 최원태와 불펜 김태훈 이승현이다.

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올시즌을 앞두고 FA 계약을 맺은 불펜 베테랑 두 투수, 김태훈 이승현의 말소는 의미가 크다.

필승조로 허리 역할을 해주고 있었기 때문이다.

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당장 현실적인 대체선수가 필요하다. 때 마침 우완 파이어볼러 최지광 이재희가 돌아온다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 삼성 최지광이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

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삼성은 지난 17일 대구 KIA전이 무척 아쉬웠다.

1-7로 패색이 짙던 경기를 5회 5득점 하며 6-7로 대추격 했지만, 6회초 5실점 하며 품었던 희망이 허공에 사라졌다.

허리가 무너졌다. 6회 등판한 김태훈이 ⅓이닝 2안타 2실점, 이승현이 0이닝 3안타 3실점(1자책)으로 물러났다.

가뜩이나 선발 불펜 타선 모두 강한 1위 KT와의 포항 3연전.

시즌 첫 포항시리즈인데다, 선두 기싸움 등 여러가지 요인을 고려하면 위닝이 필요한 시리즈. 삼성은 원태인을 필두로 푹 쉬고 나온 장찬희, 에이스 후라도가 출격한다. 선발만 놓고 보면 해볼 만한 매치업이다.

다만, 불펜이 문제다. 팀 타율 1위 KT타선을 맞아 KIA전 같은 지리멸렬한 모습이면 곤란하다.

5월말 복귀가 예상되는 김무신. 스포츠조선DB

재정비를 위해 잠시 자리를 비운 김태훈 이승현 빈 자리를 최지광과 이재희가 메운다.

두 투수는 예정됐던 퓨처스리그 등판을 모두 마쳤다.

최지광은 지난 16일 울산과의 홈경기에 1이닝 2안타 1탈삼진 무실점 홀드를 기록했다.

이재희는 18일 울산전에 2-3으로 뒤진 8회 등판, 울산 1,2,3번을 3타자 연속 삼진으로 잡아내며 콜업 직전 무력시위를 펼쳤다.

최지광 이재희가 컴백하면 미야지 유라와 더불어 우완 파이어볼러 3총사가 결합하게 된다. 배찬승 이승민 좌완 듀오와 김재윤 마무리까지 타자를 힘으로 누를 수 있는 강한 불펜진이 꾸려질 전망이다. 이달 말이면 김무신도 합류할 수 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com