돌아온 20세 투수 QS+ 미쳤다…'타격 폭발' 두산, NC 잡고 3연승 질주 [잠실 리뷰]

19일 잠실구장에서 열린 두산과 NC의 경기. 두산 선발 최민석이 7이닝 1실점 호투를 펼친 뒤 포수 양의지와 함께 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.19/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] 푹 쉬고온 20세 최민석의 활약에 두산 베어스가 3연승 행진을 달렸다.

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두산은 19일 잠실구장에서 열린 NC 다이노스와의 홈경기에서 9대3으로 승리했다. 두산은 3연승을 달리며 21승1무22패가 됐다. NC는 2연패. 18승1무24패가 됐다.

정수빈(중견수)-박찬호(유격수)-손아섭(지명타자)-다즈 카메론(우익수)-양의지(포수)-김민석(좌익수)-강승호(1루수)-오명진(2루수)-박지훈(3루수)이 선발 출전했다.

NC는 박민우(2루수)-한석현(좌익수)-김주원(유격수)-이우성(지명타자)-오영수(1루수)-도태훈(3루수)-박시원(우익수)-안중열(포수)-최정원(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

19일 잠실구장에서 열린 두산과 NC의 경기. 두산 최민석이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.19/

19일 잠실구장에서 열린 두산과 NC의 경기. NC 테일러가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.19/

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지난 7일 LG전 이후 휴식에 들어갔던 최민석이 NC 타선을 완벽하게 묶었다. 7이닝 동안 86개의 공을 던져 2안타 4사구 1개 7탈삼진 1실점(비자책)을 기록했다.

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반면, NC 선발투수는 카일 테일러는 5이닝 4실점(3자책)으로 고전하며 마운드를 내려왔다.

2회부터 6회까지 두산 타선이 꾸준하게 점수를 냈다.

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2회말 1사에서 김민석이 상대 실책으로 출루에 성공한 뒤 2루까지 밟았다. 이어 강승호의 진루타에 이어 오명진의 적시타로 1-0 리드를 잡았다.

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3회말에는 선두타자 박지훈의 안타를 친 뒤 정수빈의 진루타, 박찬호의 볼넷, 손아섭의 땅볼로 2사 1,3루가 됐다. 이어 카메론의 적시타로 한 점을 더했다.

19일 잠실구장에서 열린 두산과 NC의 경기. 두산 카메론이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.19/

4회말에는 김민석의 볼넷과 오명진과 정수빈의 안타로 1점을 추가한 두산은 5회 박찬호와 손아섭의 안타로 만들어진 무사 1,3루에서 카메론이 병살타 때 3루 주자가 홈을 들어와 4-0까지 점수를 벌렸다.

6회초 NC는 선두타자 최정원이 스트라이크 낫아웃 포일로 출루한 뒤 2루를 훔쳤고, 1사 후 한석현의 적시타로 한 점을 만회했다.

19일 잠실구장에서 열린 두산과 NC의 경기. 6회말 2사 만루 두산 박찬호가 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.19/

NC의 득점이 나오자 두산은 6회말 승기를 잡는 '빅이닝'을 만들었다. 선두타자 김민석이 볼넷을 골라냈고, 1사 후 오명진의 2루타와 박지훈의 볼넷으로 만루를 만들었다. 정수빈의 땅볼로 3루주자가 홈에서 잡혔지만, 박찬호의 싹쓸이 2루타로 7-1로 점수를 벌렸다. 이후 손아섭의 볼넷에 이어 카메론과 양의지의 연속 적시타로 9-1까지 달아났다.

NC는 8회초 박시원의 2루타와 김형준의 안타로 무사 1,3루를 만들며 반격의 기회를 노렸다. 최정원의 땅볼로 한 점을 더했다.

NC는 9회초 신재인의 2루타와 이우성의 적시타로 한 점을 뽑아냈지만, 추가점이 이어지지 않았다.

이날 두산은 최민석이 7이닝을 끌어준 가운데 이병헌(1이닝 1실점)-박정수(1이닝 1실점)가 올라와 승리를 지켰다.

NC는 테일러 이후 임정호(⅓이닝 2실점)-배재환(⅓이닝 3실점)-최우석(1⅓이닝 무실점)-김준원(1이닝 무실점)이 차례로 등판했다.

잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com