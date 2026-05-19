[공식] '대군부인' 작가, 뒤늦은 사과 "조심스러운 마음에 지체돼, 폐 끼쳐 죄송"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] MBC 드라마 '21세기 대군부인'을 집필한 유지원 작가가 고증 논란에 대해 직접 사과했다.

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유지원 작가는 19일 입장문을 통해 "'21세기 대군부인'의 고증 논란으로 시청자 여러분께 실망과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다"라며 "혹여 더 큰 불편을 드리지 않을지 조심스러운 마음에 말씀드리기까지 시간이 지체되면서 더 많은 분들께 폐를 끼치게 된 점 또한 죄송하다"고 밝혔다.

해당 작품에 대해 그는 "가상의 입헌군주국을 배경으로 하는 로맨스 판타지 드라마로, 조선 왕실이 현대까지 이어졌다는 상상 아래 우리의 전통과 아름다움을 보여드리고자 했다"고 설명했다. 다만 "조선의 예법을 현대에 적용하고 가상의 현대 왕실을 그리는 과정에서 철저한 자료 조사와 고증이 부족했다"고 인정했다.

특히 논란이 된 즉위식 장면과 관련해 "지적받은 구류면류관과 '천세'라고 산호하는 장면은 조선 의례를 현대에 적용하면서 고려했어야 할 역사적 맥락을 세심하게 살피지 못한 저의 불찰"이라며 "이 밖에도 시청자분들께서 보내주신 의견들을 모두 무겁게 받아들이고 있다"고 전했다.

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이어 그는 "고민의 깊이가 부족함으로 인해 상처받으신 모든 분들께 다시 한번 깊이 사과드린다"며 "시청자 여러분께서 보내주신 비판과 지적을 마음에 새기고 작가로서 부족했던 점을 돌아보며 반성하겠다"고 덧붙였다.

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앞서 지난 16일 종영한 MBC 드라마 '21세기 대군부인'은 11회 속 왕 즉위식 장면을 중심으로 역사 고증 오류 논란에 휩싸였다. 극 중 이안대군(변우석 분)의 즉위식에서 신하들이 왕을 향해 '만세' 대신 '천세'를 외친 장면이 문제가 됐다. '천세'는 중국 황제보다 한 단계 낮은 제후급 군주에게 사용되는 표현으로 알려져 있다.

또한 왕이 착용한 구류면류관 역시 황제가 사용하는 십이면류관보다 격이 낮다는 지적이 제기됐고, 일부 장면에서는 중국식 예법을 연상시키는 연출까지 등장하며 비판이 이어졌다.

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논란이 확산되자 제작진은 공식 홈페이지를 통해 "애정을 갖고 드라마를 지켜봐 주신 많은 분들께 세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안"이라며 잘못을 인정하고, 재방송 및 VOD·OTT 서비스에서는 관련 장면의 오디오와 자막을 수정하겠다고 전했다.

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이와 관련해 제작진뿐 아니라 주연 배우 변우석, 아이유 역시 "역사에 대한 고민이 부족했다"고 사과했으나, 일부 시청자들 사이에서는 왜곡 논란과 함께 '작품 전량 폐기' 주장까지 제기되는 등 후폭풍이 이어지고 있다.

다음은 '21세기 대군부인' 유지원 작가 사과문 전문.

안녕하세요. 드라마 <21세기 대군부인>을 집필한 작가 유지원입니다.

<21세기 대군부인>의 고증 논란으로 시청자 여러분께 실망과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다. 혹여 더 큰 불편을 드리지 않을지 조심스러운 마음에 말씀드리기까지 시간이 지체되었고, 그로 인해 더 많은 분들께 폐를 끼치게 된 점 또한 죄송스럽게 생각합니다.

<21세기 대군부인>은 가상의 입헌군주국을 배경으로 한 로맨스 판타지 드라마입니다. 조선 왕실이 현대까지 이어졌다는 상상 아래 우리의 전통과 아름다움을 담고자 했습니다. 그러나 조선의 예법을 현대에 적용하고 가상의 현대 왕실을 구현하는 과정에서 철저한 자료 조사와 고증이 부족했습니다.

특히 즉위식 장면에서 지적된 구류면류관과 '천세'라고 산호하는 장면은 조선 의례를 현대적으로 재해석하는 과정에서 역사적 맥락을 충분히 세심하게 살피지 못한 저의 불찰입니다. 이 외에도 시청자 여러분께서 보내주신 의견들을 모두 무겁게 받아들이고 있습니다.

고민의 깊이가 부족했던 점으로 인해 상처받으신 모든 분들께 다시 한번 깊이 사과드립니다. 보내주신 비판과 지적을 마음에 새기고, 작가로서 부족했던 점을 돌아보며 반성하겠습니다. 죄송합니다.