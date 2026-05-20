'오타니 멀티히트 + 김혜성 무안타' 다저스, 송성문 대수비의 샌디에이고 5-4 제압

SAN DIEGO, CALIFORNIA - MAY 19: Alex Call #12 of the Los Angeles Dodgers scores a run ahead of the tag by Freddy Fermin #54 of the San Diego Padres during the ninth inning at Petco Park on May 19, 2026 in San Diego, California. Orlando Ramirez/Getty Images/AFP (Photo by Orlando Ramirez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Los Angeles Dodgers' Shohei Ohtani throws off his helmet as he rounds first base after hitting a double during the eighth inning of a baseball game against the San Diego Padres Tuesday, May 19, 2026, in San Diego. (AP Photo/Gregory Bull)

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스가 샌디에이고 파드리스를 접전 끝에 제압했다.

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다저스는 20일 샌디에이고 펫코파크에서 열린 샌디에이고와 경기에서 5대4로 승리했다.

김혜성이 다소 느슨한 수비로 실점의 빌미를 제공했지만 다저스가 끝내 이겼다.

김혜성은 3타수 무안타에 그쳤다. 시즌 타율이 2할7푼8리에서 2할7푼으로 떨어졌다.

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양 팀은 1회부터 치고받았다.

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다저스가 선취점을 뽑았다. 오타니 쇼헤이가 2루타로 포문을 열었다. 무키 베츠가 2루 땅볼로 진루타를 쳤다. 프레디 프리먼이 2점 홈런을 폭발했다. 샌디에이고가 곧바로 균형을 맞췄다. 2사 후 개빈 시츠가 볼넷을 골랐다. 매니 마차도가 동점 투런포를 쐈다.

3회말 샌디에이고가 뒤집었다.

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1사 후 페르난도 타티스 주니어가 내야 안타 출루했다. 다저스 2루수 김혜성이 원바운드로 송구했다. 최초 아웃 판정이었지만 비디오판독 결과 세이프로 뒤집혔다. 기회를 살려낸 샌디에이고는 미겔 안두하르가 2점 홈런을 작렬하며 4-2로 역전했다.

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다저스는 5회부터 야금야금 추격했다.

5회초 선두타자 테오스카 에르난데스가 2루타를 쳤다. 김혜성이 1루 땅볼로 진루타에 성공했다. 1사 3루에서 오타니가 2루수 앞에 땅볼을 굴려 에르난데스를 불러들였다. 3-4.

Los Angeles Dodgers' Alex Call, right, scores from third off a sacrifice fly by Andy Pages as San Diego Padres catcher Freddy Fermin is late with the catch during the ninth inning of a baseball game Tuesday, May 19, 2026, in San Diego. (AP Photo/Gregory Bull)

6회초에 프리먼이 다시 해결사로 등극했다. 프리먼이 승부를 원점으로 돌리는 솔로 홈런을 쳤다.

팽팽하던 경기의 균형은 결국 실책 때문에 깨졌다. 샌디에이고 마무리투수 메이슨 밀러가 뼈아픈 송구 실수를 저질렀다.

4-4로 맞선 9회초 1사 후 맥스 먼시가 볼넷 출루했다. 알렉스 콜이 대주자로 들어갔다.

콜은 2루 도루를 시도했는데 타이밍이 너무 빨랐다. 밀러가 투구를 시작하기도 전에 스타트를 끊었다. 밀러는 1루에 견제구를 던졌다. 완전히 역동작에 걸린 콜은 아웃이 되고도 남을 운명이었다.

그러나 밀러의 1루 송구가 터무니없이 빗나갔다. 공이 뒤로 빠졌다. 콜은 아웃은 커녕 2루를 돌아 3루까지 갔다. 앤디 파헤스가 우익수 희생플라이로 콜을 불러들였다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com