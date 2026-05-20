'리그 최악 선발진' 결국 대형 사고 터졌다, 2연속 충격적 끝내기패의 교훈

19일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 SSG의 경기. 9회말 키움 김웅빈이 SSG 조병현을 상대로 끝내기홈런을 날렸다. 홈런을 허용한 조병현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.19/

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[고척=스포츠조선 나유리 기자]이틀 연속 충격적인 끝내기 패배. 이미 예고된 문제였다.

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SSG 랜더스가 3연패에 빠졌다. 그것도 이틀 연속 마무리 조병현이 무너졌다.

SSG는 20일 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에서 1점의 리드를 쥔 9회말 마무리 조병현이 흔들리며 1사 1,2루 위기에 몰렸고, 최주환의 동점 적시타에 이어 2사 후 김웅빈의 끝내기 안타가 터지면서 5대6으로 패했다.

사실 하루 전인 19일 경기와 마치 데자뷔 같았다. 이 경기에서는 6-6 동점이던 9회말 조병현이 김웅빈에게 끝내기 솔로 홈런을 허용해 6대7로 패했었다.

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SSG는 5월 들어 치른 17경기에서 5승1무11패로 10개 구단 중 가장 저조한 승률을 기록 중이다. 5월만 놓고 보면 꼴찌 수준이다.

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조병현의 부진은 아쉬웠다. 심지어 조병현은 최근 등판한 3경기 연속 패전이라는 충격적 성적표를 받아들였다. 지난해 데뷔 첫 30세이브를 올리며 국가대표 마무리 투수로 성장한 조병현이지만, 지난 15일 LG전 패전, 19일 키움전 패전에 이어 20일 키움전 패전까지 마무리 전향 이후 최악의 일주일을 보내고 있다.

여기에 이틀 연속 가장 믿을 수 있는 불펜 투수들인 이로운과 노경은까지 흔들렸다. 이로운은 19일 키움전에서 1이닝 동안 안타 3개와 볼넷 1개로 2실점하며 역전패의 발판이 됐고, 노경은 역시 20일 키움전에서 김건희에게 동점 투런을 내줬다.

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SSG가 자랑하는 필승조 투수들의 동반 부진. 그러나 이는 어느정도 예고된 사고였다. SSG는 올 시즌 내내 최악의 선발 로테이션으로 인한 피로도가 축적되고 있는 상황이었다.

SSG 이로운. 스포츠조선DB

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올 시즌 치른 44경기에서 선발 투수의 퀄리티스타트(선발 등판 6이닝 이상 3자책 이하)는 5번으로 리그에서 가장 적다. 선발승도 9승에 불과하다. 이 역시 리그 최하위다. 20일 키움전에서 앤서니 베니지아노가 5⅓이닝 2실점(1자책)으로 비교적 호투했지만, 그 역시 투구수가 97개에 육박한 순간에 사구를 내주며 흔들리자 벤치가 더 두고보지 못하고 투수를 교체했다. 또 불펜이 가동될 수밖에 없는 상황이었다. 하지만 베니지아노 역시 QS도, 선발승도 기록하지 못했다.

44경기에서 선발 투수들이 소화한 이닝수도 199⅓이닝으로 리그에서 가장 적고, 불펜진이 소화한 이닝은 193⅓이닝으로 리그에서 가장 많다. 선발 투수들이 소화한 이닝과 불펜 투수들이 소화한 이닝이 거의 차이가 없을 정도라 과부하가 오는 게 결코 이상하지 않은 상황이다.

최근 필승조들의 부진에 대해서도 이숭용 감독은 "필승조에 대해서는 그렇게 크게 고민하지 않는다. 그 외에 고민들이 너무 많다"며 자조섞인 농담을 했다. 결국 선발 투수들, 특히 외국인 투수들의 부진이 2개월 가까이 이어지다보니 불펜 투수들까지 연쇄적으로 영향을 받고있다는 사실을 부정할 수 없기 때문이다.

마무리 조병현의 부침은 다소 걱정이 될 법 하지만, 필승조 투수들의 과부하는 SSG의 현시점 최대 고민이다. 타선도 부상 선수들이 속출하면서 매 경기 여유가 없는 접전을 펼치고 있다. 개막 후 최대 고비를 맞았다.

고척=나유리 기자 youll@sportschosun.com