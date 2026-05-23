[속보]김하성 '스퀴즈 번트' 미쳤다! 작전 수행 능력 최고→역전 타점 올려…ATL 2-1 리드

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[스포츠조선 강우진 기자]김하성이 번트 안타를 기록하면서 역전 타점을 올렸다. 서서히 경기 감각을 되찾는 모습이다.

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김하성은 23일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 2026시즌 메이저리그 홈 경기에서 8번 타자 유격수로 선발 출장했다.

김하성은 첫 타석인 3회 말 상대 선발 마일스 미콜라스를 상대로 7구까지 가는 끈질긴 승부 끝에 헛스윙 삼진으로 물러났다. 미콜라스의 7구째인 시속 93.8마일의 포심 패스트볼에 배트를 휘둘렀다. 김하성은 두번째 타석인 5회 2사 주자 1루 상황에서 타석에 섰다. 미콜라스의 4구째인 87.5마일의 슬라이더를 퍼올렸지만, 중견수 뜬공으로 물러났다.

김하성은 1-1로 팽팽하던 7회 1사 주자 1·3루 상황에서 상대 좌완 불펜 미첼 파커를 상대했다. 김하성은 번트 모션을 취하면서 초구를 지켜봤다. 김하성은 파커의 2구째인 93.2마일의 직구에 번트를 댔다. 김하성은 곧바로 1루로 뛰었고, 3루 주자가 홈플레이트를 밟으면서 작전에 성공했다. 타구가 홈플레이트 인근에 머물면서 완벽한 번트 안타가 됐다. 김하성은 후속타가 나오지 않으면서 득점에는 실패했다. 애틀랜타는 8회 초 현재 워싱턴에 2-1로 앞서고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com