제이쓴, 子 준범 옷 '또' 쇼핑했다가 눈총..."사재기 아니다. 너무해"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 홍현희의 남편인 제이쓴이 또 아들 준범 군의 옷 쇼핑 후 탐탁지 않은 제작진의 반응에 "사재기하는 게 아니다. 준범이가 진짜 빨리 큰다"라고 해명했다.

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22일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 "물론 준범이 옷임 (이쓰니 꺼 아님)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 제이쓴은 최근 구매한 아들 준범 군의 옷을 소개하기 전 "무조건 사재기를 하는 게 아니다. 준범이가 진짜 빨리 큰다"라고 강조하며 남다른 성장 속도 때문에 계속해서 새 옷을 사게 된다고 설명했다. 그동안 제이쓴은 준범 군의 옷을 구매하는 모습부터 새 옷 소개 콘텐츠 등을 여러 차례 진행했던바 있다.

제작진은 제이쓴이 새로 구매한 준범 군의 바람막이를 보며 "옆에도 걸려 있다"라고 탐탁지 않은 반응을 보였다. 이에 제이쓴은 "가을에 샀다. 좀 있으면 못 입는다. 준범이가 유치원에서 제일 크다. 자라는 속도가 옷 사는 속도만큼 빠르다"면서 "이미 있는데 또 살 필요는 없지만 팔 짧은 옷 입혀서 어떻게 내보내냐"라면서 다 이유가 있었던 쇼핑이라고 말했다.

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이어 제이쓴은 "왜 이렇게 많이 샀냐 이런 이야기 하지 마라"면서 "작아진 옷들은 구독자 이벤트 할 예정이다. 너무 한다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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이후 제이쓴은 꽃바지부터 귀엽고 시원한 셋업, 반바지, 셔츠 등 다양한 스타일의 아동복을 소개하며 패션 감각을 뽐냈다. 특히 빨간 바지 코디를 소개하던 그는 "노란 티셔츠랑 같이 입히면 진짜 귀엽다"라며 "포인트 주고 싶으면 소매를 반만 접어라. 액세서리까지 더하면 완성"이라고 디테일한 코디 꿀팁까지 전해 눈길을 끌었다.

이때 제이쓴은 "도매 사장님들이 '우리 아직 여름 신상 안 나왔는데 왜 나왔냐' 하신 분들이 열 분이 계셨다"라고 하자, 제작진은 "또 가실 거란 말인 거냐"라고 물었다.

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이에 제이쓴은 "문자 오면 구경만 갈 거다. 사람이 불렀는데 인지상정"이라면서 "준범이가 여름에는 진짜 더워한다. 오늘 산 건 간절기다. 아동복도 여름 1차가 있고 여름 2차가 있다. 여름 2차는 한 달 뒤에 나온다"라고 했다. 그러자 제작진은 "이 정도면 월간 남대문으로 하자"라고 말해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com