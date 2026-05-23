김지연, 감독 폭언에 배우 은퇴..."가족 욕에 동료가 나서 싸울 정도" ('같이삽시다')

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[스포츠조선 정안지 기자]미스코리아 진 출신이자 배우 김지연이 감독의 폭언과 인신공격으로 인해 배우 생활을 떠나게 됐다고 털어놨다.

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22일 방송된 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에는 김지연 출연해 배우로 활동하던 시절 겪었던 상처를 솔직하게 고백해 안타까움을 자아냈다.

이날 김지연은 미스코리아 진이 된 후 드라마로 연기를 시작했지만, 감독의 폭언과 인신공격 등 선 넘는 행동에 연기 활동을 중단하게 됐다고 밝혔다.

김지연은 "미스코리아 진이 되고 나서 MC로 진행을 맡다가 1998년도부터 드라마로 연기를 시작했다"라면서 "2003년 결혼과 동시에 배우 활동을 안 하게 됐다"라고 밝혔다.

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그는 배우를 직업으로 정한 이유에 대해 "배우는 역할에 따라 다양한 삶을 간접적으로 경험할 수 있지 않나. 그런 점이 너무 좋았다"라면서 "주연 욕심보다는 작품에 참여하는 것에 만족했다"라고 말했다.

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하지만 배우 생활은 예상치 못한 상처로 이어졌다. 김지연은 "배우 활동 도중 감독님의 폭언, 인신공격성 발언이 있었다"라고 털어놨다.

그는 "나도 이해할 만큼 내가 못 했으면 '반성해야겠다'라고 생각했을 텐데, 나한테 이유 없이 화살로 날아온 경우가 있었다"라고 말했다. 이어 김지연은 "'아니다. 다시 해야지' 했는데 또 그런 분을 만났다. 그분은 많이 심해서 나 대신 싸워준 동료들도 있었다"라고 털어놔 충격을 안겼다.

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특히 출산 후 복귀했을 당시 겪은 일은 더욱 큰 상처로 남았다. 김지연은 "아기 엄마지 않나. 그런데 가족에 대한 욕을 하더라"면서 "'아무리 감독이라도 좀 그렇지 않나. 이런 직장이라면 그만둬야겠다'라고 생각했다"라면서 감독의 선 넘는 행동으로 인해 느꼈던 참담한 심정을 전했다.

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결국 김지연은 아이에게 떳떳한 엄마가 되고 싶다는 마음으로 연기 생활을 내려놓기로 결심했다고 밝혔다

김지연은 "내가 연기를 하기 싫어서 그만둔 게 아니라 타인으로 인한 자극 때문에 멈추게 됐다는 점이 조금 아쉽다"라고 털어놨다.

anjee85@sportschosun.com