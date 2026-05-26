염경엽 감독도 팬들하고 똑같구나 "7월 22일 생각났다" → 세계관을 비튼 박해민의 굿바이 스리런 [부산 현장]

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 9회말 2사 1, 2루. LG 박해민이 키움 유토를 상대로 끝내기 3점 홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 박해민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 9회말 2사 1, 2루. LG 박해민이 키움 유토를 상대로 끝내기 3점 홈런을 날렸다. 홈런을 확인하자 환호하는 박해민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 염경엽 LG 트윈스 감독이 박해민의 역전 3점 홈런을 두고 팬들과 똑같은 반응을 나타냈다. 작년 LG 대반격의 서막을 알린 KIA전이 떠올랐다며 기뻐했다.

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염 감독은 26일 부산 사직구장에서 열리는 롯데 자이언츠와 경기를 앞두고 직전 경기 잠실 키움전을 돌아봤다. LG는 24일 키움에 8회까지 3-4로 뒤져 패색이 짙었다. 9회말 박해민이 끝내기 3점 홈런을 폭발했다. 극적인 역전 드라마를 썼다.

LG는 2025년 7월 22일 광주 KIA전도 비슷하게 이겼다. 4-7로 뒤진 9회초에 대거 5점을 뽑았다. 박해민이 동점 3점 홈런을 쏘아올렸다. 승부를 원점으로 돌린 뒤 9대7로 뒤집었다.

LG는 당시 1위 한화에 5.5경기 뒤진 2위였다. KIA전 역전승을 신호탄 삼아 무섭게 달렸다. 남은 53경기 35승 1무 17패 질주했다. 정규시즌 1위를 탈환하고 통합우승까지 성공했다.

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LG 팬들은 '세계관을 비튼 박해민의 홈런'이라며 열광했다. 팬들은 이번에도 LG가 박해민의 홈런을 원동력 삼아 1위까지 치고 올라가길 염원한다.

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염 감독도 마찬가지였다.

염 감독은 "막판까지 포기하지 않았다. (이)재원이한테 그냥 히팅포인트 저 앞에다 놓고 세게 휘두르고 나오라고 했다. 맞으면 홈런이라고 생각했다"고 돌아봤다.

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이재원이 친 타구는 우중간에 매우 높이 떴다. 뜬공으로 끝나는 듯했지만 키움 수비진이 낙구 지점을 포착하지 못했다. 2루타로 둔갑. 홍창기가 볼넷을 고른 뒤 박해민이 마침표를 찍었다.

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 9회말 2사 1, 2루. LG 박해민이 키움 유토를 상대로 끝내기 3점 홈런을 날렸다. 환호하고 있는 박해민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 9회말 2사 1, 2루. LG 박해민이 키움 유토를 상대로 끝내기 3점 홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 박해민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/

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염 감독은 "워낙 높이 떠서 쉬운 타구는 아니었다. 그 타구가 결국은 우리에게 운을 만들어 줬다. 창기가 나가고 해민이한테 걸리면서 작년 7월 22일 경기가 생각이 나더라. 홈런은 아니고 안타 하나면 된다고 생각했다. 거기서 또 홈런이 나왔다. 그게 뭐 어쨌든 운"이라며 웃었다.

포기하지 않았기 때문에 찾아온 행운을 커다란 기회로 키울 수 있었다. 염 감독은 "0-4로 지고 있어도 선수들 특히 고참들 마주치면 오늘 끝까지 간다고 강조했다. 그걸 선배들이 계속 더그아웃에서 분위기를 조성 해줬다. 그런 부분들을 (오)지환이 해민이 (박)동원이 창기 등이 잘해줬다"고 고마워했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com