"빠른 발 넓은 수비 범위" 한화, 중견수 깜짝 영입 …제 2의 황영묵 신화 기대 [공식발표]

박상목. 사진제공=연천미라클

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] 제 2의 황영묵 신화가 다시 이뤄질까.

Advertisement

연천미라클은 27일 "독립야구단 연천미라클이 KBO리그 13번째 프로 진출 선수를 배출했다. 외야수 박상목이 KBO리그 한화 이글스와 육성선수 계약을 체결했다"고 발표했다.

박상목은 26일 연천군청을 방문해 감사 인사를 전했다. 이날 자리에는 박상목과 연천미라클 김인식 감독, 박종일 연천군 부군수와 군청 문화체육과 직원이 함께 했다.

박상목은 직접 사인한 한화 이글스 유니폼과 야구공을 전달하며, 그동안 아낌없는 지원을 보내준 연천군에 감사의 마음을 전했다.

Advertisement

박상목은 좌투좌타 외야수로 신일고와 홍익대를 졸업했다. 고교·대학 시절부터 빠른 발과 넓은 수비 범위를 갖춘 외야수로 평가받았지만, 타격 부분에서는 아쉬움이 있다는 평가도 있어 프로에 지명받지 못했다.

Advertisement

2024년 연천미라클에 입단해 프로를 목표로 훈련을 이어왔다.

연천미라클에 따르면 박상목은 시즌 전 동계훈련부터 웨이트 트레이닝을 기반으로 파워 향상과 배트 스피드 증가에 집중하며 약점 보완에 힘썼다. 그 결과 2024년 경기도리그에서 타율 3할9펀7리(121타수 48안타) OPS 1.1257를 기록하며 향상된 타격 능력을 입증했다.

Advertisement

빠른 발을 활용한 넓은 외야 수비와 적극적인 베이스러닝으로 한 베이스를 더 가져가는 플레이를 선보이며 팀 공격의 활로를 열었다.

Advertisement

타선에서는 주로 테이블세터로 활약했고, 수비에서는 중견수로서 센터라인의 핵심 역할을 맡았다. 특히 향상된 타격 능력과 경기 영향력을 바탕으로 성공적인 시즌을 보냈다.

시즌 종료 후 현역 입대로 잠시 그라운드를 떠났던 그는 제한된 환경 속에서도 웨이트 트레이닝과 개인훈련을 꾸준히 이어가며 기량 유지에 힘썼다.

야구를 향한 열정을 놓지 않고 전역 후 독립리그 복귀를 준비하던 중 한화 스카우트의 제안을 받았고, 테스트를 거쳐 전역과 동시에 육성선수 계약을 체결하며 마침내 프로 선수의 꿈을 이루게 됐다.

(왼쪽부터) 박종일 연천부군수, 박상목, 김인식 연천미라클 감독. 사진제공=연천미라클

박상목은 "연천에서 대학 시절보다 몸이 성장했고, 특히 파워를 키우기 위해 많은 노력을 했다"며 "김인식 감독님과 꾸준한 상담을 통해 제 장점이 무엇인지, 팀 안에서 어떤 역할을 해야 하는지 명확해졌다. 감독님의 조언에 따라 몸을 만들고 타격 훈련 방향을 바꾸면서 경기력과 결과가 이전과는 완전히 달라졌다고 생각한다"고 밝혔다. 이어 "좋은 훈련 환경과 회비 부담 없이 운동에만 전념할 수 있도록 지원해주신 연천군에 진심으로 감사드린다. 또한 연천미라클에서 응원해주신 팬분들께도 감사드린다. 꼭 1군 무대에 올라 좋은 모습 보여드리겠다"고 소감을 전했다.

박종일 연천군 부군수는 "박상목 선수의 한화 이글스 입단을 진심으로 축하한다"며 "연천 군민들과 함께 프로 무대에서 활약하는 모습을 응원하겠다. KBO리그 1군에서 멋진 활약을 펼치길 기대한다"고 격려했다.

한편, 경기도 연천을 연고로 하는 연천미라클은 연천군의 전폭적인 지원을 바탕으로 독립야구단 경기도리그 4년 연속 우승을 달성했다. 2025시즌 독립리그 전 대회 우승이라는 성과를 거두기도 했다. 특히 지자체의 안정적인 지원과 구단의 선수 육성 시스템이 시너지를 이루며, 지자체와 독립야구단의 상생 협력 모범사례로 평가받고 있다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com