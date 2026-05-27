"왜 구시대 방식 고집하나" 판정이 다르다...ABS 불신의 원인, PTS 시스템의 딜레마 [KBO ABS 현실을 진단한다 ③]

5일 잠실구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 3회초 경기 도중 ABS 카메라 오류로 경기가 중단되고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.6.5/

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KBO리그에 자동볼판정시스템(ABS)이 도입된지 벌써 세번째 시즌이다. 야구 선진국 미국과 일본을 포함한 전 세계가 KBO리그를 주목하고 있다. 프로 리그 최초의 ABS 시스템 도입, 혁신으로 평가받는다. 팬들은 '공정'의 가치에 열광한다. 이제 감독, 코치, 선수와 심판들이 볼 판정을 놓고 얼굴을 붉히는 일은 완전히 사라졌다.

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하지만 현장에서는 ABS의 현실에 대해 얘기하고 싶은, 하지만 얘기할 수 없는 것들이 많다. 박민우(NC)가 얼마전 총대를 멨다. 어디서나 똑같다는 스트라이크존이 매일 바뀐다고 지적했다. 팬들이 믿는 ABS를 선수들은 의심하고 있다. 진실은 뭘까. 스포츠조선은 외부에서는 쉽게 알 수 없던 현재 KBO리그 ABS에 대한 현장의 반응, 그리고 KBO의 얘기를 들어봤다. 10개 구단 전력 분석팀, 데이터 분석팀과 주축 선수 총 40명이 ABS에 대해 입을 열었다. <편집자주>

① "경기마다, 심지어 이닝마다 달라진다" 구단들은 왜, ABS를 '전력 분석' 하고 있나

② "황성빈 다음 레이예스, 지옥입니다" KBO ABS의 실태, 선수들의 생생한 증언

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③ 불신의 원인은 과연 무엇인가. 핵심은 PTS 시스템의 딜레마

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④ "ABS 찬성합니다. 다만..." 현장에서 얘기한다. ABS 어떻게 발전돼야 할까

25일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 한화 이글스의 경기. 배병두 구심이 공수 교대 때 ABS 시스템을 점검하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.04.25/

[스포츠조선 김용 기자] "왜 구시대 방식을 고집하는 건가요, 이해할 수가 없습니다."

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구단과 선수들이 현 ABS 시스템에 의문 부호를 붙이는 건, 단순한 '감' 때문 만은 아니다. 다른 결과가 보이기 때문이다.

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현재 KBO ABS는 PTS라는 트래킹 시스템을 중심으로 ABS를 진행한다. 구속 측정, 심판 판정 점검 등 KBO 내부 자료 등으로 쓰기 위해 2010년 초반부터 사용해온 시스템이다.

한 구단 관계자는 "왜 낡은 구시대적 방식을 고수하나 이해가 가지 않는다"고 목소리를 높였다. 무슨 의미일까.

기술적 설명을 하려면 복잡하다. 이해가 쉽게 설명하면 PTS는 CCTV와 유사한 카메라를 구장 곳곳에 설치, 공의 궤적을 추적한다. 중요한 건 이게 예상치라는 것이다. 트랙맨, 호크아이 등 공의 궤적을 카메라가 실시간으로 따라가며 회전수까지 분석하는 최첨단 장비들이 이미 스포츠계에 널리 사용되고 있는것과는 달리 PTS는 '공이 이렇게 날아가 이 지점에 꽂힐 것'이라는 예상 결과를 도출하는 시스템인 것이다.

이제 각 구단들은 전력 분석과 선수들 데이터 제공 등을 위해 트랙맨, 호크아이 등 장비들을 자체로 보유하고 있다. 경기가 벌어질 때 1구, 1구를 자신들의 장비로 체크를 하는데 이게 PTS와 다르게 찍히니, 여기서부터 불신이 시작된다.

23일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 4회말 1사 만루 페라자가 삼진으로 물러나고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.23/

한가운데 공이 조금 다르게 체크되는 건 상관없지만, 소위 '모서리존'쪽으로 온 공이 PTS는 스트라이크라고 판정했는데 트랙맨이나 호크아이는 볼이라고 찍히면 타자쪽 구단에선 불만을 가질 수밖에 없다. 0-1로 뒤진 9회 2사 만루 풀카운트에서 몸쪽 높은 공이 ABS는 삼진이라고 하는데, 트랙맨 측정 결과는 볼이면 공격팀에선 당연히 억울할 수밖에 없다. 그리고 그런 데이터가 계속 쌓이다보니 이제는 'PTS는 정말 정확하게 측정하는 시스템이 맞느냐' 의구심이 늘어나게 된다.

A구단 전력분석팀 관계자는 "트랙맨을 기준으로 ABS존 차이를 지속 관찰, 업데이트하고 있다. '구장 별 존 경향분석'을 통해 최근 6경기 기준으로 확인해 대응하고 있다"고 밝혔다. B구단 전력분석팀 관계자는 "차이가 나는 경우가 너무 많아 일일이 이에 대응할 수 없는 수준"이라고 말했다.

트랙맨과 호크아이를 동시에 보유하고 있는 C팀 관계자는 "우리는 3가지 장비의 측정 자료를 모두 본다. 트랙맨과 호크아이는 거의 비슷한데 PTS만 차이가 날 때가 많다. PTS 카메라는 화질이 매우 떨어지는 것으로 알고 있다"고 했다.

18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 7회초 2사 한화 문동주가 삼성 김지찬을 상대로 던진 직구의 구속 162Km가 전광판에 찍히고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.10.18/

볼판정 말고도, 이미 구속 표기로 PTS와 트랙맨의 논란은 한 차례 있었다. TV 중계 구속은 PTS 표기인데, 구장 전광판은 트랙맨 기준이니 그게 늘 2~3㎞ 오차가 있었다. 어떤 분야든 첨단 신기술에 대한 믿음이 큰 게 현실.

수도권 팀의 한 베테랑 선수는 "미국 메이저리그는 호크아이 시스템을 도입했고, 잠실에도 호크아이가 설치돼 있는 걸로 알고 있다. 설치가 안된 구장에만 설치하면 되는데, 그 정도 투자는 해줄 수 있다고 생각한다"고 의견을 밝혔다. 대만의 경우 내년부터 트랙맨 기반 ABS 실시를 검토하다 "왜 메이저리그가 쓰는 호크아이가 아니냐"는 여론에 주춤하고 있다고 한다. 첨단 기술도 호불호가 갈리는 시대다.

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 주중 3연전 첫 번째 경기. 6회 삼진을 당한 두산 손아섭. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.14/

그렇다면 KBO는 왜 PTS 시스템을 고수하는 것일까. KBO는 "PTS가 오랜 기간 안정적으로 시스템 구축이 돼있었다. 또 입찰을 통해 어떤 부분이라도 앞서는 게 있으니 PTS 시스템 사용으로 결정이 된 것"이라고 말했다.

정확성 측면에 대해서는 "매년 시스템을 업그레이드 하고 있다. 구장마다 환경이 다 다르니 약간의 오차가 있을 수는 있지만 그게 완전하게 큰 차이를 보이지는 않는 걸로 알고 있다. 홈플레이트 상공에 추가로 카메라를 설치하는 등 더 정확한 판정을 위한 방식을 고민하고 있다"고 했다.

현장에서 외치는 새 시스템 도입에 대해서는 "지난해 퓨처스리그에 트랙맨을 도입했다. 정확성을 떠나 안정적 운영에서 점수가 떨어졌다. 공 추적을 못 하는 경우가 많았다. 호크아이도 운영에 있어 구장마다 다를 수 있다고 하더라. 미국에서도 성공률이 그렇게 높지 않다고 한다"고 말하며 "트랙맨과 호크아이가 PTS보다 무조건 정확하다고 쉽게 결론 내릴 수는 없다. 제 3의 시스템으로 PTS와 다른 장비들을 검증할 필요가 있다고 본다. KBO는 그렇게 할 용의가 있다"고 PTS 시스템의 신뢰성에 대한 자신감을 보였다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com