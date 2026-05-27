"준비됐나? 오늘은 꿈이 이뤄지는날" 제17회 선동열배 OK농아인야구대회, 30~31일 화성드림파크서 개최

사진제공=OK금융그룹

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[스포츠조선 김영록 기자] 올해도 변함없이 선동열배 OK농아인야구대회가 돌아온다. 다만 장소는 기존의 수원 KT위즈파크에서 화성드림파크로 바뀌었다.

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OK금융그룹은 오는 30~31일 화성드림파크야구장에서 '제17회 선동열배 OK 전국농아인야구대회(이하 OK전국농아인야구대회)'를 개최한다고 밝혔다.

이번 대회에는 충주성심학교, 서울농학교 (세나부야구팀), 청주드래곤이어즈, 충남대전데프피닉스, 전북데프다이노스, 대구호크아이즈, 고양엔젤스, 경기윌로우즈 등 농아인 야구팀 8개 팀이 참가해 우승 경쟁을 펼친다.

30일에는 예선전이 진행되며, 예선을 통과한 4개 팀이 31일 준결승 및 결승 일정을 치른다. 준결승 경기는 오전 7시와 9시에 각각 진행될 예정이며, 이후에는 농아인 연합팀과 조마조마 연예인야구단의 이벤트 경기도 마련돼 대회 열기를 이어갈 예정이다.

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이벤트 경기 종료 이후에는 개회식 및 축하행사가 진행된다. 올해도 지난 2022년부터 본 대회 홍보대사로 활약 중인 연예인 사오리가 수어 축하공연을 선보이며 개회식을 빛낼 예정이다.

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올해는 아마추어 야구의 메카라 불리는 화성드림파크로 장소를 옮겨 개최된다. OK 전국농아인야구대회는 별도 티켓 구매 없이 무료로 관람할 수 있으며, 네이버 스포츠를 통한 온라인 생중계도 진행될 예정이다.

올해로 17회째를 맞는 OK전국농아인야구대회는 최윤 OK금융그룹 회장과 선동열 전 야구 국가대표 감독이 농아인 스포츠 활성화에 뜻을 모으며 시작된 대회다. 지난 2019년에는 대회 개최 10주년을 기념해 선동열 전 감독의 이름을 딴 '선동열배 OK 전국농아인야구대회'로 명칭을 변경했다.

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OK금융그룹의 꾸준한 후원 아래 농아인 야구를 향한 관심과 지원도 이어지고 있다. 선동열 대회장의 팬클럽인 '선동열을 사랑하는 모임'은 지난해에 이어 올해 역시 참가팀 선수들을 위한 후원을 이어간다. 올해는 규모를 확장해 1,000만원 상당의 야구용품 및 시상품을 후원할 예정이다. 또한 ㈜보배반점이 예선전이 열리는 30일 참가 선수단에게 중식을 제공할 계획이며 인크커피와 오이라이프코리아는 30일과 31일 양일간 선수들에게 커피와 간식을 제공해 대회를 더욱 풍성하게 만들 예정이다.

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선동열 전 감독은 "올해도 대회 개최를 위해 힘써주신 OK저축은행에 감사드린다"며 "꾸준한 후원 덕분에 농아인야구대회가 지속될 수 있었고 농아인 야구 저변도 조금씩 확대되고 있는 것 같아 매우 기쁘다"라고 말했다. 이어 "올해도 선수들이 각자의 기량을 마음껏 펼치며 멋진 경기를 보여주길 바란다"라고 밝혔다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com