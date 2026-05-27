치리노스 6점 줘도 이기네! LG 4연승 질주 → '김태형 감독 퇴장' 롯데 3연패 수렁 [부산 현장]

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 5회초 LG 박동원이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.15/

Advertisement

Advertisement

[부산=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 4연승을 질주했다. 롯데 자이언츠는 3연패 수렁에 빠졌다.

Advertisement

LG는 27일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 경기에서 8대6으로 승리했다. 2회까지 1-6으로 뒤진 경기를 악착같이 따라가서 뒤집었다. 손주영이 시즌 6호 세이브를 수확했다. 김태형 롯데 감독은 9회말 비디오판독 항의로 퇴장을 당했다.

LG 선발 치리노스는 3⅔이닝 6실점 부진했다. 팀이 이기면서 패전을 면했다.

초반은 롯데가 주도권을 잡았다. LG가 1회초 선취점을 뽑았지만 롯데가 1회말 곧바로 뒤집었다.

Advertisement

2-1로 리드한 롯데는 2회말 빅이닝을 만들었다. 홈런 2방이 터졌다.

Advertisement

먼저 거포 유망주 김동현이 프로 데뷔 첫 홈런을 신고했다. 타이밍이 살짝 늦었는데 힘으로 이겨냈다. 치리노스의 바깥쪽 투심 패스트볼을 제대로 타격했다. 전민재의 볼넷과 손성빈의 좌전 안타로 주자를 모았다. 레이예스가 3점 홈런을 쏘아올렸다. 시즌 8호.

LG는 3회부터 야금야금 추격했다.

Advertisement

3회초 박해민이 우중간 안타로 포문을 열었다. 오스틴이 우익수 뜬공으로 물러난 뒤 오지환이 우전 안타를 쳤다. 1사 1, 3루에서 천성호가 1루 땅볼 타점을 올렸다. 2-6으로 따라갔다. 박동원이 투런 홈런을 작렬했다(시즌 4호). 경기가 다시 접전 양상으로 흘렀다.

Advertisement

LG는 4회초 1점을 만회했다. 1사 1, 3루에서 박해민이 중견수 희생플라이로 신민재를 불러들였다.

롯데는 달아나지 못했다.

LG가 결국 7회초 리드를 되찾았다. 1사 후 박해민이 볼넷 출루했다. 2루 도루까지 성공했다. 오스틴이 자동 고의4구로 1루를 채웠다. 롯데는 나균안을 내리고 홍민기를 구원 투입했다. 오지환이 삼진을 당했다. LG는 천성호 타석에 문정빈 대타를 내세웠다. 문정빈이 우측 담장 상단을 직격하는 싹쓸이 3루타를 때렸다. 7-6 역전. 구본혁이 3-유간 깊은 내야 안타로 1점을 추가했다.

9회말 롯데 공격에서 아쉬운 장면이 나왔다. 선두타자 고승민이 좌익선상 안타를 치고 2루를 노렸다. 고승민은 1루를 돌아 주춤했다가 다시 2루로 뛰었다. 고승민은 슬라이딩을 하지 않고 서서 베이스를 밟으려고 했다. 아웃 판정이 내려졌다. 비디오판독 결과 고승민은 베이스를 확실하게 밟지 못했다. 김태형 감독이 나와서 항의했다가 퇴장을 당했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com