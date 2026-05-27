'QS 0회' 치리노스 안고 갈 수 있나 → 2연패 도전 LG, 인내심 어디까지 [부산 현장]

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 6회 LG 선발 치리노스가 마운드에서 내려오고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.15/

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 6회 마운드를 찾은 LG 김광삼 코치가 선발 치리노스를 격려하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.15/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스는 치리노스를 언제까지 기다려 줄 수 있을까.

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치리노스가 불안하다. 2연패에 도전하는 LG가 안고 가기에는 안정성이 떨어진다. 하지만 지난해 보여준 경기력이 확실하기 때문에 쉽게 포기하기도 아쉽다.

치리노스는 27일 부산 롯데전에 선발 등판, 4회를 버티지 못했다. 3⅔이닝 8피안타 6실점 난타를 당했다. 홈런도 2방이나 맞았다.

LG는 타선이 터지면서 8대6으로 역전승을 거뒀다. 하지만 치리노스의 부진이 찝찝한 뒷맛을 남겼다.

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치리노스는 올해 퀄리티스타트가 0회다. 8경기 33⅔이닝 26실점(25자책) 평균자책점 6.68이다. 우승권 구단의 외국인 원투펀치를 맡기에 한참 부족한 성적표다.

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기복이 크다. 치리노스는 2025년 LG 통합우승에 커다란 힘을 보탰다. 30경기 177이닝을 책임지며 13승 6패 평균자책점 3.31을 기록했다. 한국시리즈에서도 1경기 6이닝 1실점 호투했다. 올해는 들쑥날쑥이 심하다. 1실점 경기도 3회인 반면 4점 이상 준 경기도 4회나 된다. 21일 KIA전 5⅓이닝 1실점 잘 던졌지만 바로 다음 등판인 27일 롯데전 대량 실점했다. 무엇보다 6이닝을 던진 적이 없다. 시즌 최다 이닝이 5⅓이닝이다.

직선타 비율이 높아졌다. 라인드라이브 타구가 2025년 10.8%였는데 올해는 15.5%다. 구속도 소폭 감소했다. 투심 패스트볼 평균 구속이 지난해 148.6㎞에서 2026년 146.9㎞로 떨어졌다. 이번 롯데전 투심 평균 스피드는 145㎞였다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. LG 치리노스가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.16/

16일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. LG 치리노스가 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.16/

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염경엽 LG 감독은 스위퍼가 관건이라고 진단했다. 치리노스는 투심을 중심으로 스위퍼와 포크볼을 배합한다. 스위퍼가 말을 듣지 않으면 래퍼토리가 단조로워진다.

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염 감독은 "제구력이다. 작년보다 지금 전체적으로 제구력이 흔들려서 어려움을 겪는다. 스위퍼가 스트라이크로 들어가느냐 안 들어가느냐에 따라 경기 내용이 완전히 달라진다"고 짚었다.

시즌 중에 새로운 구종을 배우기는 어렵다. 염 감독은 "스위퍼로 스트라이크를 잡아야 포크볼도 통한다. 스위퍼가 빠져버리면 투심하고 포크볼 밖에 없어서 맞는다. 지금 다른 구종을 추가하기는 쉽지 않다"고 우려했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com