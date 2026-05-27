[롯데 관전평] 포구를 했다면, 태그를 했다면, 슬라이딩을 했다면.. 이겼을까? '만약에'가 너무 많다

사진제공=롯데자이언츠

Advertisement

Advertisement

[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 사소하게 놓친 아웃카운트들이 쌓여 대역전패로 이어졌다. 하나라면 실수지만 반복되면 기본기 문제다.

Advertisement

롯데는 27일 부산 사직구장에서 열린 LG 트윈스와 경기에서 6대8로 졌다. 2회까지 6-1로 크게 앞선 경기를 놓쳤다. 실수와 실책의 애매한 경계에 놓인 불완전한 플레이가 속출했다. 불운까지 겹쳤는데 운을 탓하기에는 그런 장면이 너무 많았다. 롯데는 3연패에 빠졌다.

롯데는 6-5로 쫓긴 7회초 승기를 빼앗겼다.

1사 1루 주자 LG 박해민에게 2루 도루를 허용했다.

Advertisement

롯데 포수 손성빈의 2루 송구는 완벽에 가까웠다. 박해민이 헤드퍼스트 슬라이딩으로 2루를 쓸었다. 손성빈이 던진 공은 박해민 보다 먼저 2루에 도착했다. 그러나 태그에 실패했다. 공을 잡은 글러브가 땅을 찍었다. 2사 주자 없는 상황이 될 수도 있었지만 1사 2루 위기로 돌변했다.

Advertisement

롯데는 자동 고의4구로 1루를 채웠다. 오스틴과 승부를 피했다. 주자가 쌓였다.

구원투수 홍민기가 등판했다. 홍민기는 오지환에게 삼진을 빼앗았다. 급한 불을 껐다.

Advertisement

홍민기는 LG 대타 문정빈에게 3루타를 맞았다. 6-7로 역전을 당했다.

Advertisement

롯데는 박정민으로 투수를 다시 바꿨다. 박정민은 박동원에게 볼넷을 줬다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 나승엽, 고승민이 경기를 준비하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

박정민은 2사 1, 3루에서 구본혁에게 유격수 방면 땅볼을 이끌어냈다. 3-유간 깊은 타구라 쉬운 수비는 아니었다. 롯데 유격수 전민재가 역동작으로 잡아 1루에 원바운드로 송구했다.

롯데 1루수 나승엽이 포구에 실패했다. 비디오판독을 해볼 여지도 없었다. 추가 실점으로 연결됐다. LG가 6-8로 멀어졌다.

9회말 마지막 공격도 아쉬웠다.

선두타자 고승민이 좌익선상으로 빠지는 안타를 쳤다. 고승민은 2루까지 노렸다. 세이프 타이밍이었다.

고승민은 슬라이딩을 하지 않았다. 서서 베이스를 밟으려고 했다. 아웃. 롯데는 비디오판독을 요청했지만 고승민이 베이스를 밟지 못한 것으로 보였다. 김태형 롯데 감독이 나와 어필, 퇴장까지 당하고 말았다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com