4연승 질주! 과연 염갈량이다 → 염경엽 LG 감독 "치리노스 흔들리면서 어려운 경기였는데.." [부산 현장]

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 6회 LG 선발 치리노스가 마운드에서 내려오고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.15/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 4연승을 질주했다. 롯데 자이언츠는 3연패 수렁에 빠졌다.

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LG는 27일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 경기에서 8대6으로 승리했다. 2회까지 1-6으로 뒤진 경기를 악착같이 따라가서 뒤집었다. 손주영이 시즌 6호 세이브를 수확했다. 김태형 롯데 감독은 9회말 비디오판독 항의로 퇴장을 당했다.

LG 선발 치리노스는 3⅔이닝 6실점 부진했다. 팀이 이기면서 패전을 면했다.

5-6으로 뒤진 7회초 대타 문정빈이 역전 싹쓸이 3루타를 때리면서 영웅이 됐다. 박동원도 2-6에서 4-6으로 따라가는 홈런을 때려 힘을 보탰다.

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4회부터 김진수 함덕주 김윤식 김진성 손주영이 무실점 릴레이를 펼쳤다.

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경기 후 염경엽 LG 감독은 "치리노스가 흔들리면서 어려운 경기였는데, 우리 승리조 김진수 함덕주 김윤식 김진성 마무리 손주영까지 자기 역할들을 잘해주며 지키는 야구를 할 수 있었다"고 고마워했다.

다득점도 반갑다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. LG 치리노스가 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.16/

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염 감독은 "최근 타선이 안맞아서 어려움이 많았는데 전체적인 타선이 조금씩 살아나는 느낌이고, 오늘 비록 역전을 허용했지만 포기하지 않고 끝까지 따라가려는 선수들의 승리에 대한 열정을 칭찬해 주고 싶다"고 말했다.

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결정타를 때린 두 선수 칭찬도 잊지 않았다.

염 감독은 "타선에서 박동원이 홈런포함 2안타 1타점으로 타선을 이끌었고, 가장 결정적인 순간에 문정빈이 2타점 적시타를 쳐주면서 승리할 수 있었다"고 만족감을 나타냈다.

끝으로 "멀리 원정까지 오셔서 열정적인 응원을 보내주신 팬들 덕분에 연승을 이어갈 수 있었다. 감사드린다"고 인사했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com