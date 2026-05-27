김서현만 문제가 아니다, 정우주는 어떻게 살려야 하나...사실상 3연속 전체 1순위 꿈 물거품?

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 2회초 2사 1루 정우주가 전민재에 선제 2점홈런을 맞은 뒤 이닝을 끝낸 후 아쉬운 발걸음을 옮기고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

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[스포츠조선 김용 기자] 김서현만 문제가 아니네, 정우주는 어떻게 살려야 하나.

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한화 이글스는 2023년 신인드래프트 전체 1순위로 김서현, 2024년 전체 1순위로 황준서를 뽑았다. 암흑기를 거친 대가로, 2명의 엄청난 유망주를 영입할 수 있었다.

여기에 2025년은 운까지 따랐다. 이 때는 전체 2순위 지명권이었는데, 1순위를 갖고 있던 키움 히어로즈가 사실상 전체 1순위라고 모두의 지목을 받았던 정우주를 대신해 전격적으로 정현우를 선택한 것이다.

이유가 뭔지는 몰랐어도, 어찌됐든 한화는 '로또' 수준 대박으로 여겼다. 여기에 키움이 일찌감치 정현우에게 계약금 5억원을 안기며, 계약감 가지고도 정우주와 자존심 싸움을 벌일 일까지 없어졌다. 5억원에 맞춰주면 될 일이었기 때문이다. 만약 한화가 1순위로 당시 메이저리그 진출을 노리던 정우주를 뽑았다면 계약금을 더 줘야할 가능성이 높았을 것이다.

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어찌됐든 3년 연속 사실상의 드래프트 전체 1순위 지명에, 한화 구단과 팬들의 기대는 부풀었다. 빠른 시간 안에 최강 마운드로 완벽한 리빌딩을 성공할 수 있을 거라 보였기 때문이다. 선발진에는 이들을 품어줄 든든한 맏형 류현진에 광속 파이어볼러 문동주가 있었다. 구색은 완벽했다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 9회말 무사 만루 한화 김서현이 마운드에서 내려가고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

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그런데 이게 웬일. 현실은 처참하다. 김서현은 지난해 33세이브를 기록하며 한화의 새 마무리로 자리잡나 했지만, 지난 정규시즌 막판부터 치명적인 홈런을 맞더니 완전히 자신감을 잃은 모습이다. 최근에는 투구폼 논란의 중심에 섰다. 2군에서도 전혀 힘을 쓰지 못하고 있다.

황준서의 경우 고교 시절 완벽한 좌완이라던 평가가 무색할만큼, 무색무취 행보를 걷고 있다. 데뷔 시즌에는 직구가 밋밋한데다, 포크볼 구사 비율이 너무 높아 프로에서 통할 수 없었다. 데뷔 시즌과 지난 시즌 모두 2승8패 5점대 평균자책점에 그쳤다. 올시즌도 팀 사정에 따라 선발, 중간을 왔다갔다 하며 이렇다 할 모습을 보여주지 못하고 있다.

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정우주까지 문제다. 지난해 51경기를 뛰며 3승3홀드 평균자책점 2.51로 데뷔 시즌 치고는 훌륭한 기록을 남겼다. 월드베이스볼클래식 국가대표팀에도 선발되며 구위를 인정받았다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 황준서가 투구를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.23/

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하지만 올해는 22경기 2패 5홀드 평균자책점 7.54로 초라하다. 불펜으로 뛰다 선발이 무너진 팀 사정상 7일 KIA 타이거즈전을 시작으로 14일 키움 히어로즈전, 21일 롯데 자이언츠전에 선발로 나섰지만 3경기 1패 극도의 부진을 보였다. 김경문 감독은 어쩔 수 없이 정우주를 다시 불펜으로 돌리기로 했는데, 첫 경기인 27일 NC 다이노스전 동점이던 8회에 올라와 권희동에게 통한의 결승 투런포를 허용하며 무너지고 말았다.

정우주도 지난해 그 모습이 아니다. 직구 구속도 150km로 빠르지만, 고교 시절 던지던 150km 중반대 공이 아니다. 정우주 역시 뭔가 갈피를 잡지 못하는 기색이 역력하다.

결국 이 세 사람이 살아야 올시즌 한화도, 미래의 한화도 살 수 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com