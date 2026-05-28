"F***!" 오타니에게 이런 면이? 1회 선두 타자 HR+6이닝 노히트 ML 새 역사에도 분노...대체 왜?

AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 메이저리그 최초의 역사를 쓴 날에도 오타니 쇼헤이(LA 다저스)는 '만족'이란 단어를 꺼내지 않았다.

Advertisement

오타니는 28일(한국시각) 홈구장 다저스타디움에서 열린 콜로라도 로키스전에 선발 등판해 6이닝 무안타 4볼넷 1사구 7탈삼진 1실점을 기록했다. 총 투구 수는 99개. 오타니는 4회초 볼넷과 사구로 주자를 쌓은 뒤 2개의 진루타가 나오면서 1실점했으나, 6이닝 동안 단 한 개의 안타도 내주지 않는 노히트 피칭을 펼쳤다. 타석에서는 1회말 선두 타자 홈런을 치면서 메이저리그 사상 첫 '선발 투수 1회 선두 타자 홈런'이라는 역사를 썼다. 이날 다저스가 콜로라도를 4대1로 꺾으면서 오타니는 시즌 5승(2패)에 성공했다.

이날 오타니는 6회까지 단 한 개의 안타도 허용하지 않았다. 하지만 볼넷 4개에 사구 1개로 제구력 난조를 보였다. 4회초에는 볼넷과 사구로 주자를 쌓은 뒤 진루타를 허용하면서 '무안타 실점'을 기록하기도. 하지만 오타니는 뛰어난 위기 관리 능력을 펼치면서 퀄리티스타트(선발 6이닝, 3자책점 이하) 투구를 펼쳤다.

오타니의 호투 속에 다저스는 팀 노히트 기록에도 도전했다. 오타니에 이어 등판한 윌 클레인이 7회를 무안타로 막았다. 하지만 8회 등판한 테너 스콧이 2사후 안타를 허용하면서 아쉽게 대기록에 닿지 못했다.

Imagn Images연합뉴스

AFP연합뉴스

Advertisement

일본 스포츠지 스포츠닛폰은 '오타니는 이날 투수로 6이닝 무안타 1실점, 타자로 4타수 1안타(1홈런) 1타점 활약으로 팀 5연승 및 시즌 5승에 성공했다'며 '하지만 4사구 5개라는 결과에 미소는 없었다'고 전했다. 오타니는 경기 후 취재진 인터뷰에서 "전체적으로 내 제구력과 싸우는 느낌이었다"고 이날 경기를 돌아봤다. 그는 "내가 던지고자 하는 곳에 던지지 못하는 좌절감이랄까, 그런 것과 싸우는 느낌이었다"며 "투수라면 볼넷을 내주고 싶지 않아 한다. 안타보다 볼넷으로 출루를 허용하는 게 개인적으로 싫다. 그런 의미에서 오늘은 (4사구가) 너무 많았다"고 자책했다. 그러면서 "오늘은 호수비의 도움이 컸다"며 "불펜이 매 경기 훌륭한 모습을 보여주며 안정감을 주고 있다. 불펜으로 잘 연결한다면 이길 수 있을 것이라 생각했다. 7회까지 팀이 앞서는 상황에서 충분히 승산이 있다고 봤다"고 팀과 자신의 승리 비결을 동료들의 활약으로 돌렸다.

Advertisement

오타니는 이날 팀이 2-0으로 앞선 2회초 2사 주자 없는 가운데 에제키엘 토바르를 상대하다 제구가 제대로 이뤄지지 않자 "F***!"이라고 크게 외쳤다. 좀처럼 감정을 드러내지 않는 오타니에겐 보기 드문 장면. 미국 현지 다저스 중계를 담당하는 스포츠넷LA 스티브 넬슨 캐스터는 "죄송하다. 어떤 언어라도 나쁜 말이었을 것"이라고 급히 수습한 바 있다. 오타니는 4회초 1사 1, 3루에서 1루수 프레디 프리먼에게 견제구가 원바운드 송구되자 마운드에서 정자세로 목례를 하며 미안함을 드러내기도.

AFP연합뉴스

AP연합뉴스

다저스의 데이브 로버츠 감독은 경기 후 기자회견에서 오타니의 'F워드'에 대한 질문을 받자 "알고 있어도 말하지 않을 것이다. 그를 지키고 싶다"고 웃었다. 이어 '6이닝 노히트를 던지고 이렇게 불만스러웠던 선수를 본 적 있느냐'는 물음에는 "내가 잘 아는, 등번호 22번을 달고 있던 선수(클레이턴 커쇼)와 닮았다"고 답했다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com