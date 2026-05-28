'ERA 6.48' 위기의 亞쿼, 불의의 부상 말소라니…"몸은 열흘이면 되는데, 볼이"[잠실 현장]

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. 6회말 2사 1, 2루에 등판했지만 대타 브룩스에게 동점 적시타를 허용한 스기모토가 아쉬워하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.10

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "몸은 열흘이면 되는데, 볼이…."

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이강철 KT 위즈 감독이 28일 잠실 두산 베어스전에 앞서 아시아쿼터 투수 스기모토 코우키의 몸 상태를 언급했다.

스기모토는 전날 두산전 0-5로 뒤진 6회말에 구원 등판했다가 첫 타자 조수행의 타구에 오른쪽 팔꿈치 부근을 맞아 바로 주권과 교체됐다. 병원 검진 결과 단순 타박상이지만, 당분간 투구가 어려워 일단 1군 엔트리에서 말소했다.

부상으로 이탈하기 전에 이미 위기였다. 스기모토는 올 시즌 29경기에 구원 등판해 1패, 6홀드, 25이닝, 평균자책점 6.48에 그쳤다. 제구가 흔들리는 유형은 아닌데, 피안타율이 3할3푼3리에 이른다. 필승조를 맡기기 어려운 수치다.

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시범경기 기간 아시아쿼터 투수들이 하나둘 등판했을 때 스기모토는 구위 자체만으로 가장 좋은 평가를 받았다. 다만 일본 독립리그 경험이 전부이다 보니 경기 운영 능력에서 아쉬운 점이 점점 노출되기 시작했다. 개막 이후 스기모토를 지켜볼수록 이 감독의 고민이 깊어졌던 이유다.

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. 6회말 2사 1, 2루에 등판했지만 대타 브룩스에게 동점 적시타를 허용한 스기모토가 아쉬워하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.10

6일 수원케이티위즈파크에서 열리는 KT와 롯데의 경기. 인터뷰하고 있는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.06/

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부상은 금방 회복하겠지만, 팀이 원하는 경기력을 보여줄 수 있을지가 오히려 미지수다.

이 감독은 "단순 타박상이고, 뼈에도 이상이 없다고 한다. 몸 상태는 열흘이면 되는데, 볼이 열흘 안에 될지 모르겠다. 재정비를 하러 어제(27일) 올라갔던 건데 공에 맞았으니까"라며 한숨을 내쉬었다.

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이 감독은 이어 "포심 패스트볼이 안 되니까 투심 패스트볼로 바꿔서 던졌다가 맞은 것 같다. 좌타자한테 던질 게 없으니까. 커터 아니면 체인지업 이런 구종을 던져야 하는데"라고 현실을 짚었다.

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한편 KT는 이날 좌완 오원석까지 1군 엔트리에서 말소했다. 오원석은 5월에 등판한 5경기에서 1승2패, 25이닝, 평균자책점 7.20으로 고전하고 있는데, 특히 최근 3경기 투구 내용이 좋지 않았다.

이 감독은 "한 3경기에서 지금 계속 맞았다. 어제 멘탈도 많이 흔들렸던 것 같아서 한번 쉬고 오게 하려고 한다"고 밝혔다.

오원석은 휴식이 주된 목적이기에 2군에 가지 않고 1군과 동행하며 훈련을 이어 갈 예정이다

2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KT의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 오원석. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.02/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com