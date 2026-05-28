휴.. 또 지는줄 알았네! 롯데, LG 맹추격 뿌리치고 8-5 진땀승 → 3연패 끊었다 [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 3연패에서 탈출했다. LG 트윈스의 맹추격을 간신히 따돌렸다.

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롯데는 28일 부산 사직구장에서 열린 LG와 경기서 8대5로 승리했다. 롯데는 전날 6-1로 앞선 경기를 6대8로 졌다. 이날도 5-0으로 앞서다가 5-5로 따라잡혀 악몽이 되살아났지만 두 번 실수는 없었다.

롯데가 초반 주도권을 잡았다. 3회까지 5-0으로 리드했다.

2회말 김동현 박승욱의 연속 안타로 주자를 모았다. 한태양이 2루 땅볼로 진루타에 성공했다. 전민재가 2타점 중전 적시타를 터뜨렸다.

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3회말 무사 만루에서 행운이 따랐다. 박승욱이 1루 땅볼을 쳤다. LG 1루수 오스틴이 베이스를 밟고 홈에 던졌다. 병살 위기였다. LG 포수 박동원이 공을 놓쳤다. 덕분에 아웃카운트는 하나만 올라가고 레이예스가 득점했다.

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한태양이 유격수 땅볼 아웃됐다. 2사 1, 3루에서 전민재가 다시 적시타를 터뜨렸다. 계속된 2사 1, 3루에서 더블 스틸로 추가점을 뽑았다.

LG는 4회초 박동원의 솔로 홈런(시즌 5호)으로 추격을 시작했다.

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1-5로 끌려가던 LG는 6회초에 승부를 원점으로 돌렸다. LG도 롯데의 실책 덕을 봤다.

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1사 2루에서 오스틴이 친 공이 좌측에 높이 떴다. 롯데 좌익수 김동현이 낙구지점을 포착해놓고 공을 떨어뜨렸다. 좌익수 실책으로 기록됐다. 박동원이 좌측 담장을 직격하는 2루타를 때렸다. 2-5로 따라갔다. 이어서 문정빈이 동점 3점 홈런(시즌 2호)을 폭발했다. 순식간에 균형을 맞췄다.

사진제공=롯데자이언츠

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롯데도 바로 반격했다.

5-5로 맞선 6회말 선두타자 한태양이 포문을 열었다. 전민재 손성빈이 범타로 물러났다. 황성빈이 좌익수 키를 넘기는 적시 3루타를 쳐냈다. 고승민이 볼넷을 골랐다. 레이예스가 좌중간을 꿰뚫는 2루타를 폭발했다. 롯데가 다시 7-5로 리드했다.

롯데는 8회말 1점을 보태 승부에 쐐기를 박았다. 8-5로 앞선 9회초에는 마무리 최준용이 나와 승리를 지켰다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com