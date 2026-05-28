이범호 감독 "황동하 덕분에 선발 로테이션 안정적→조상우 세타자 깔끔 처리" 극찬 [승장 코멘트]

28일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. KIA가 키움에 승리하며 6연승을 질주했다. 경기 종료 후 황동하와 하이파이브를 나누고 있는 KIA 이범호 감독. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.28/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 호랑이 군단의 매서운 질주가 고척스카이돔마저 완벽하게 집어삼켰다. 선발 황동하의 눈부신 호투와 주장 김선빈의 2안타 2타점을 앞세운 KIA 타이거즈가 키움 히어로즈와의 주중 원정 3연전을 모두 쓸어 담으며 파죽의 6연승을 달렸다.

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KIA는 28일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과의 원정 경기에서 투타의 완벽한 조화 속에 5대0 완승을 거뒀다.

이번 고척 3연전을 '스윕'으로 장식한 KIA는 기분 좋은 6연승을 내달리며 선두권 경쟁의 강력한 스퍼트를 올렸다.

28일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. KIA가 키움에 승리하며 6연승을 질주했다. 경기 종료 후 선수들과 하이파이브를 나누고 있는 KIA 이범호 감독. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.28/

이날 승리의 일등 공신은 단연 마운드를 지배한 선발 황동하였다. 황동하는 6이닝 동안 4피안타 1볼넷 5탈삼진 무실점이라는 완벽한 투구로 키움 타선을 꽁꽁 묶었다. 황동하가 내려간 뒤에는 불펜진이 바통을 이어받아 철벽 방어를 완성했다. 특히 7회 팀의 세 번째 투수로 등판한 조상우의 활약이 빛났다. 조상우는 위기 상황에서 등판해 1이닝을 1탈삼진 무실점으로 지워내며 12경기, 10이닝 연속 무실점 대기록을 이어갔다. 키움 타선이 추격할 의지조차 꺾어버린 완벽한 뒷문 단속이었다.

28일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 3회 한승연 호수비에 기뻐하는 KIA 황동하. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.28/

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이범호 감독은 경기 후 투타에서 맹활약한 선수들을 향해 아낌없는 찬사를 보냈다. "황동하가 선발 투수 한 자리를 차지하면서 로테이션이 안정감 있게 돌아가고 있다. 오늘도 6이닝을 무실점으로 완벽하게 막아줬다. 조상우 역시 위기 상황에 등판해 세 타자를 깔끔하게 처리하면서 팀의 리드를 잘 지켜줬다."

28일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 투구하고 있는 KIA 조상우. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.28/

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"야수 쪽에서는 김선빈이 결승타와 추가 타점을 올리면서 팀 공격을 이끌었고, 한승연도 공수에서 인상 깊은 활약을 해줬다. 8회초 박민과 김호령의 추가 타점이 나오면서 승리를 완벽하게 결정지을 수 있었다"고 말한 이 감독은 "선수들 모두 수고 많았고, 3연전 내내 3루 스탠드를 가득 채워주신 팬분들께 진심으로 감사드린다. 다가오는 잠실 LG와의 3연전도 철저하게 잘 준비하겠다"고 힘주어 말했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com