"기가 세고 좋을 때는 막아야 하는데…" 구위는 괜찮다! 2년 차 징크스? 그래도 믿는다

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 한화 선발투수 정우주가 역투하고 있다.. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "그래도 공은 좋았다."

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김경문 한화 이글스 감독은 31일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 SSG 랜더스와의 경기를 앞두고 투수 정우주를 향한 믿음을 다시 한 번 내비쳤다.

정우주는 전날(30일) SSG전에 11-6으로 앞선 7회초 마운드에 올라 ⅔이닝 2안타 1볼넷 3실점(비자책)을 기록했다.

상대 타자에게 공략한 당한 것도 있지만, 야수의 도움도 받지 못했다.

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선두타자 오태곤에게 안타를 맞은 정우주는 이지영의 3루수 땅볼 타구가 수비 포구 실책으로 이어지면서 무사 1사 1,2루가 됐다. 한유섬을 뜬공으로 막아냈지만, 박성한에게 볼넷을 내주며 만루 위기에 몰렸다. 결국 정준재의 희생플라이로 실점을 한 정우주는 최정에게 2타점 2루타를 맞았다.

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결국 정우주는 이민우와 교체돼 마운드를 내려왔다. 이민우가 기예르모 에레디아를 3루수 땅볼로 잡아내면서 추가 실점은 하지 않았다.

2025년 신인드래프트 1라운드(전체 2순위)로 한화에 입단한 정우주는 첫 해 51경기에서 3승3홀드 평균자책점 2.85를 기록하며 가능성을 보여줬다. 월드베이스볼클래식(WBC)에 뽑히는 등 한국 야구의 미래임을 증명했다.

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 2회초 2사 1루 정우주가 전민재에 선제 2점홈런을 맞은 뒤 이닝을 끝낸 후 아쉬운 발걸음을 옮기고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

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많은 가능성을 보여줬지만, '2년 차 징크스'에 시달리고 있다. 33경기에 출전해 2패 5홀드 평균자책점 7.33을 기록했다.

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정우주 이야기에 김경문 한화 감독은 "야구라는게 한 번 3할을 치면 10년 동안 칠 거 같으면서도 그렇지 않더라"고 운을 뗐다.

비록 경기 내용은 아쉬웠지만, 정우주를 다독였다. 김 감독은 "아쉬운 부분은 있었지만 공이 좋았다. 그러나 자기 기가 더 세고 좋을 때는 야수 실책이 있어도 이겨내고 막아내는데 그렇지 못했다. 그래도 공이 더 좋았던 만큼, 다음에도 기대를 하고 있다"고 했다.

한편 한화는 31일 윌켈 에르난데스를 앞세워 주말 SSG전 싹쓸이 승리에 도전한다. 한화는 이원석(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-허인서(포수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com