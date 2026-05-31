'김혜성, 충격의 마이너行' 美 매체의 냉혹한 현실 지적, "프리랜드 복귀에 잉여 자원이 됐다"

May 25, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers second baseman Hyeseong Kim (6) takes batting practice prior to the game against the the Colorado Rockies at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

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[스포츠조선 이종서 기자] "공격적인 기여를 하지 못했다."

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김혜성(LA 다저스)은 지난 30일(이하 한국시각) 트리플A 오클라호마시티로 마이너리그행 통보를 받았다.

김혜성은 개막전 로스터에 합류하지 못한 가운데 4월 초 메이저리그에 콜업됐다. 4월26일까지 타율 3할5푼7리에 OPS(장타율+출루율) 0.905로 강렬한 활약을 했지만, 이후 하락세가 이어졌다.

미국 다저스 소식을 주로 전하는 '다저스 네이션'은 30일 '김혜성은 4월이 몇 경기 남지 않은 시점까지 0.800을 상회하는 OPS를 가지고 있었으나, 그 이후로는 공격적으로 많은 기여를 해내지 못했다. 그는 0.651의 OPS와 그의 출루율(0.323)과 거의 동일한 장타율(0.328)을 남긴 채 오클라호마시티로 돌아간다'고 했다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 26: Hyeseong Kim #6 of the Los Angeles Dodgers takes batting practice prior to the game against the Colorado Rockies at Dodger Stadium on May 26, 2026 in Los Angeles, California. Jayne Kamin-Oncea/Getty Images/AFP (Photo by Jayne Kamin-Oncea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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매체는 '2루수 자리에서 누가 김혜성을 대체할까'라는 물음을 던지며 '다저스는 알렉스 프리랜드가 메이저리그로 복귀한 이후 선택할 수 있는 수많은 키스톤 콤비를 보유하고 있다. 김혜성은 그의 복귀 이후 낙동강 잉여 자원 신세가 됐다. 프리랜드가 2루수 자리에서 대부분의 기회를 가져갈 가능성이 높다'고 했다.

Los Angeles Dodgers third baseman Santiago Espinal hits an RBi single in the ninth inning of the MLB game between the Los Angeles Dodgers and the Milwaukee Brewers at American Family Field in Milwaukee, Wisconsin on Saturday, May 23, 2026. The Dodgers defeated the Brewers 11-3. Photo by Tannen Maury/UPI

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한편, 김혜성이 빠지면서 다저스는 내야수 산티아고 에스피날과 재계약했다. 매체는 '에스피날은 키케 에르난데스의 자리를 만들기 위해 지명할당을 한 뒤 웨이버를 통과해 FA가 됐었다. 그러나 에르난데스가 옆구리 부상으로 빠지게 됐고, 결국 에스피날과 계약하게 됐다'고 전했다.

매체는 '에스피날은 타율 3할7푼8리 OPS 1.059로 뜨거운 스프링캠프를 보낸 뒤 다저스 개막 로스터에 합류했다. 그러나 정규시즌이 시작한 이후에는 동일한 기준에 맞춰 활약하는 데 실패했다''라며 '다저스가 지명할당 하기 전까지 26경기에 나와 타율 2할2푼에 그쳤다. OPS도 겨우 0.600을 넘겼다'라며 '다저스는 과거 올스타였던 에스피날이 타석에서 그의 리듬을 찾고 경기장에 나갈 때 평균 이상의 수비를 계속 보여주길 바라고 있다'고 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com