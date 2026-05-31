'KBO 역대 최초 1000장타 금자탑'…삼성 최형우, 역사를 새로 썼다[대구 현장]

대구=허상욱 기자wook@sportschosun.co

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 삼성 라이온즈의 '살아있는 전설' 최형우가 한국 프로야구(KBO) 역사에 전무후무한 대기록을 새겨 넣었다. 리그 역사상 그 누구도 밟지 못했던 '통산 1000장타'라는 금자탑을 완성했다.

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최형우는 31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산 베어스와의 주말 3연전 마지막 경기에서 팀을 짜릿한 역전으로 이끄는 2루타이자 자신의 통산 1000번째 장타를 터뜨리며 라팍을 열광의 도가니로 몰아넣었다.

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1000장타(2루타+3루타+홈런)는 타자의 파괴력과 꾸준함을 동시에 상징하는 가장 정교한 지표 중 하나다. 최형우는 이날 경기 전까지 대기록에 단 한 개만을 남겨두고 있었고, 3회말 두 번째 타석에서 보기 좋게 장타를 가동하며 KBO리그 역대 첫 번째 1000장타 달성자로 이름을 올렸다.

2루타 553개, 3루타 20개, 홈런 427개다. '1000장타'는 철저한 자기 관리와 정교한 타격 메커니즘이 뒷받침되지 않으면 결코 도달할 수 없는 영역이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com