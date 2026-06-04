"호범아, 토미존 심각한 수술 아냐" 삼성 파이어볼러의 돌림병 '팔꿈치 수술 선배'의 진심 어린 조언

이재희

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 투수 이재희가 수술을 앞둔 후배 이호범에게 따뜻한 위로의 한마디를 건넸다.

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먼저 같은 아픔을 겪고 돌아온 선배의 진심이 담긴 한마디. 그 어떤 위로보다 따뜻했다.

팔꿈치 수술을 이겨내고 마운드에 복귀한 이재희가 토미존 수술(우측 팔꿈치 내측측부인대 재건술)을 앞둔 팀 후배 이호범을 향해 진심 어린 응원의 메시지를 전했다.

이재희는 3일 인터뷰에서 최근 부상으로 수술대에 오르게 된 후배 이호범에 대한 질문이 나오자 깊은 공감과 함께 격려의 말을 아끼지 않았다.

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이재희는 "(이)호범이도 공이 빠른 투수다 보니 (팔꿈치에 무리가 갔을 것)"라면서도 "요새는 토미존 수술이 예전처럼 그렇게 엄청 심각한 수술은 아니다"라며 후배의 막연한 두려움을 지워주려 애썼다.

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이어 이제 막 프로 무대에 발을 내딛은 어린 후배의 마음을 다잡아주기도 했다.

이재희는 "호범이가 이번 일로 절대 낙심하지 않았으면 좋겠다"라며 "이제 겨우 스무 살이다. 그냥 웃으면서 긍정적인 마음으로 재활을 잘 마쳤으면 한다"고 전했다.

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그가 이토록 재활 과정을 강조한 이유는 당장의 공백보다 건강하게 돌아왔을 때의 가치가 더 크다는 사실을 몸소 겪었기 때문이다. 이호범은 아직 프로무대 데뷔도 하지 못한 2026년 1라운드 9순위 우완 루키 파이어볼러다.

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이재희는 "나중에 재활을 잘 마치고 처음 마운드에 올라왔을 때, 팬분들이나 감독님, 코치님에게 더 발전하고 좋은 모습을 보여준다면 그게 선수 커리어에 훨씬 더 큰 플러스가 될 것"이라고 확신했다.

이어 "괜히 아픈 것을 참고 던지면서 마운드에서 안 좋은 모습을 보여주는 것보다, 차라리 몸을 확실하게 잘 준비해서 완벽한 상태로 올라오는 게 선수 본인에게나 팀에게나 훨씬 낫다"고 말했다.

수술과 긴 재활이라는 터널을 먼저 지나온 선배 이재희의 따뜻한 조언. 뜻하지 않은 부상으로 멈춰 선 '스무 살 유망주' 이호범이 다시 일어설 수 있는 큰 버팀목이 될 것으로 보인다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈