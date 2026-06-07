'파죽지세' 8연승! '김도영 동기' 한승연 2안타 2타점 '불방망이'…KIA, 퓨처스 최다 연승 구단 신기록

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 7회말 1사 1루 KIA 한승연이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 7회말 1사 1루 KIA 한승연이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

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[스포츠조선 김영록 기자] KIA 타이거즈 퓨처스팀이 구단 역사상 최다 연승 신기록을 세웠다.

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KIA는 7일 울산 문수야구장에서 열린 퓨처스리그 울산 웨일스전에서 6대0 완승을 거뒀다.

이로써 전날 롯데 자이언츠전 승리로 올린 자체 7연승 타이기록을 넘어 8연승 신기록을 세웠다.

5회 베테랑 고종욱의 적시타가 결승타로 기록됐다. 2안타 2타점 불방망이를 휘두른 한승연, 솔로홈런을 쏘아올린 박종혁도 돋보였다. 선발 지현(3이닝)을 비롯해 조건호 김경묵 김건국 장재혁이 팀 완봉승을 완성했다.

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진갑용 퓨처스 감독은 "8연승을 하게 돼서 기쁘다. 선수들이 스프링캠프부터 지금까지 열심히 준비한 것이 좋은 성과로 나타나고 있다"고 자축했다.

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이어 "선수들뿐만 아니라 퓨처스 코칭스태프와 프런트에서도 선수 육성을 위해 많은 노력을 하고 있는데, 오늘의 최다 연승 기록은 선수 육성이라는 같은 목표 아래 모두가 함께 만든 결과"라고 강조했다.

사진제공=KIA 타이거즈

사진제공=KIA 타이거즈

또 "퓨처스는 승패보다도 1군에서 도움이 될 선수를 준비시키는 곳이다. 콜업된 선수들이 1군에서 자기 역할을 잘해주는 모습을 보며 다른 선수들도 동기부여를 받고 있다. 경쟁에 대해서도 강조하는 중"이라며 "아직 경기가 많이 남아 있다. 앞으로 더운 여름이 오고 선수들의 체력이 떨어지는 시기가 오겠지만, 그럴 때일수록 1군에 도움이 될 수 있는 선수들을 잘 준비시키겠다"라고 다짐했다.

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한승연은 "타석에서는 항상 긍정적인 생각을 한다. 결과에 너무 신경 쓰기보다는 내가 할 수 있는 플레이에 집중하려고 했다. 첫 타석에서 좋은 결과가 나오지 않더라도 계속 마음을 가다듬으며 다음 타석을 준비했다. 그런 부분이 오늘 좋은 결과로 이어진 것 같다. 무엇보다 팀이 승리해서 더 기쁘다"라고 강조했다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com