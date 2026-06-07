'3할 타자' 오타니 등장! '초전박살' LAD 1회에만 9득점→프리웨이 시리즈 대승…야마모토 8이닝 1실점 호투

LA 다저스의 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 LA 에인절스와의 프리웨이 시리즈에서 대승을 거뒀다. 다저스는 1회에만 9득점 하는 저력을 보여줬다.

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다저스는 7일(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 다저 스타디움에서 열린 에인절스와의 2026시즌 메이저리그 홈 경기에서 9-2로 승리했다. 다저스는 야마모토 요시노부를 선발투수로 내세웠다. 오타니 쇼헤이(지명타자)-앤디 파헤스(중견수)-프레디 프리먼(1루수)-무키 베츠(유격수)-맥스 먼시(3루수)-라이언 워드(좌익수)-알렉스 콜(우익수)-달튼 러싱(포수)-알렉스 프리랜드(2루수)가 타선에 섰다.

야마모토가 1회 초부터 1실점 하면서 불안한 출발을 알렸다. 그러나 다저스는 곧바로 역전에 성공한 데 이어 일찌감치 승부를 결정지었다. 1회 말부터 타선이 폭발한 영향이다.

로이터연합뉴스

첫 타자로 나선 오타니가 내야 안타로 출루했고, 곧바로 파헤스가 2점 홈런을 때려내면서 2-1로 다저스가 역전했다. 프리먼과 베츠가 연속 안타를 터뜨렸고, 상대 실책까지 나오면서 무사 2·3루 기회를 맞았다. 여기서 먼시가 안타를 치면서 만루 상황에 놓였고, 워드가 2루타를 날려 점수는 4-1까지 벌어졌다. 러싱이 볼넷을 골라내면서 또다시 또다시 다저스의 만루 찬스가 됐다.

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에인절스는 선발투수 잭 코차노비츠를 내리고 브렌트 수터를 마운드에 올렸다. 프리랜드의 땅볼성 타구가 유격수 잭 네토의 악송구로 이어지면서 주자 3명이 모두 득점했다. 다저스가 7-1로 앞서는 상황이 됐다.

야마모토 요시노부. AFP연합뉴스

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타순이 한 번 돌아 오타니가 다시 타석에 섰다. 오타니는 2B2S에서 수터의 5구째인 시속 89.9마일의 싱커를 퍼 올려 담장을 넘겼다. 오타니의 2점 홈런이자 시즌 11호 아치였다.

1회에만 9점을 뽑아낸 다저스였지만, 이후 이닝에서는 추가 득점에 실패했다. 에인절스 타선은 9회 1득점을 올린 것 외에는 침묵하면서 무기력하게 무너졌다. 해당 경기에서 야마모토는 8이닝 2피안타 4탈삼진 1실점으로 호투를 펼치며 시즌 6승째를 거뒀다. 투구수는 93개였다. 오타니는 4타수 2안타 2타점 1홈런 1볼넷으로 제역할을 했다. 시즌 타율은 0.300까지 올랐다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com