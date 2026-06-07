"김하성 왜 이 팀에 있는지 모르겠어" 타율 0할대 재추락…2G 결장 후 출전 '기회 못살렸다'→팀은 6-3 승리

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[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스와 팬들 모두 인내심의 한계에 가까워지고 있다. 김하성이 또다시 3타수 무안타로 침묵하면서 타율이 0할대로 다시 추락했다.

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김하성은 7일(한국시간) 미국 조지아주 컴벌랜드의 트루이스트파크서 열린 피츠버그 파이리츠와의 2026시즌 메이저리그 홈경기에 9번타자 유격수로 선발 출전해 3타수 무안타를 기록했다.

로이터연합뉴스

김하성은 이번 시즌 끝없는 부진을 이어가고 있다. 지난 4일 토론토 블루제이스와의 홈경기에서 4타수 1안타 1타점을 기록하면서 살아나는 듯했지만, 이후 2경기에서 모두 결장했다. 부진 속에서 출전 기회가 줄어들고 있어 이번 경기는 김하성에게 중요했다. 그러나 김하성의 배트는 침묵했고, 타율은 종전 0.102에서 0.096(52타수 5안타)까지 하락했다.

김하성은 2회 말 1사 주자 없는 상황에서 상대 선발투수 브랙스톤 애시크래프트의 초구를 타격했지만, 2루수 뜬공으로 물러났다. 4회 2사 주자 없는 상황서는 애시크래프트의 6구째 커브를 때렸지만, 우익수 뜬공으로 아웃됐다. 6회 1사 주자 없는 상황에서는 불펜 투수 요한 라미레즈의 2구째를 타격해 3루수 땅볼로 돌아섰다.

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김하성의 부진에도 애틀랜타는 피츠버그에게 6-3 승리를 거뒀다. 오지 알비스와 도미닉 스미스가 각각 2타점을 뽑아내면서 승리에 기여했다.

UPI연합뉴스

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애틀랜타 팬들은 올시즌 반등하지 못하는 김하성 때문에 답답한 모습이다. 팬들은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "김하성은 공격도 못하고, 수비도 못한다", "김하성이 왜 아직도 이 팀에 있는지 모르겠다" 등 부정적인 반응을 쏟아냈다.

김하성은 이번 시즌을 앞두고 애틀랜타와 1년 총액 2000만 달러(약 310억원)에 재계약했다. 그러나 지난 1월 빙판길에서 미끄러지며 오른손 중지 힘줄이 파열됐다. 결국 김하성은 수술대에 올랐고, 스프링 캠프에 합류하지 못했다. 재활 경기를 거쳐 빅리그에 복귀했지만, 좀처럼 타격감이 살아나지 않고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com