어떻게 이게 가능하지? 오늘 입국 SSG 새 외국인 해치, 비자 나오면 바로 1군 선발 등판[인천 현장]

사진제공=SSG 랜더스

토마스 해치. AP연합뉴스

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[인천=스포츠조선 권인하 기자]꾸준히 선발로 던져온 투수의 장점. 바로 1군 경기에 선발로 나선다.

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SSG 랜더스의 새 외국인 투수 토마스 해치가 비자가 나오는대로 1군 무대에 선발 등판한다.

SSG는 6일 부상중인 외국인 투수 미치 화이트와 그를 대신한 단기 대체 외국인 히라모토 긴지로와 결별하고 해치를 총액 59만달러에 영입했다.

미국 출신의 해치는 2016년 MLB 드래프트를 통해 시카고 컵스에 입단 후 2020년 토론토 블루제이스에서 메이저리그 마운드를 밟았다. 메이저리그 통산 51경기에 등판해 103이닝을 소화하며 6승5패 평균자책점 5.24를 기록했다. 마이너리그 트리플A에선 통산 103경기 중 68경기에 선발 등판하며 꾸준히 선발 자원으로 던져왔다. 2024년에는 NPB 히로시마 도요 카프에서 일본프로야구를 경험한 적도 있다.

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올해도 꾸준히 선발로 나섰다. 애리조나 다이아몬드백스 트리플A에서 11경기에 모두 선발 등판해 51⅔이닝을 던지며 2승 무패, 평균자책점 4.01를 기록했다.

토마스 해치. AP 연합뉴스

토마스 해치. AP 연합뉴스

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토마스 해치는 신장 1m85, 체중 88㎏의 신체조건을 갖췄으며, 올시즌 안정된 메카닉과 일정한 릴리스 포인트를 바탕으로 150㎞ 내외의 패스트볼을 경기 중후반까지 꾸준히 유지할 수 있는 구위를 보유했다. 또한 완성도 높은 다양한 변화구를 구사하며, 노련한 경기 운영 능력과 타자 상대 노하우를 갖춘 선발 자원으로 평가받고 있다.

지난해 두산이 계약했다가 메디컬 체크에서 계약 해지를 했던 투수로 한국 팬들에게 알려지기도 했다.

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7일 오후 입국한 뒤 비자를 받은 뒤 2군 등판이나 불펜 등판으로 빌드업을 거치는 과정 없이 곧바로 1군 선발 등판을 할 예정이다. SSG 이숭용 감독은 "팀에 합류해서 팀 분위기에 적응을 하고, 시차도 적응하고 피칭도 해봐야 한다. 그리고 비자가 나오는대로 등판할 예정이다. 우리가 생각한 경기가 있는데 거기에 딱 맞추면 좋을 것 같다"라고 밝혔다.

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해치는 4월에 5경기, 5월에 5경기 선발 등판했고, 6월 1일 마지막 등판을 했었다. 당시 4⅔이닝 동안 86개의 공을 뿌렸기 때문에 굳이 한국에 와서 따로 적응을 위한 실전 등판을 하지 않아도 될 것으로 보고 있다.

이 감독은 해치가 와서 선발은 물론 불펜지도 안정감을 찾을 것으로 기대했다. 이 감독은 "선발로 던질 수 있는 투수가 온다는 것 자체로도 우리 불펜들이 조금은 좋아지지 않을까 한다"라고 했다.

인천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com