'금쪽이' 외국인 투수 살려낸 주전포수의 새 꿈 "태극마크 욕심 나는 건 사실"[인천 코멘트]

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT 위즈와 SSG 랜더스의 경기. 5회말 무사 2루 조형우가 1타점 2루타를 친 후 기뻐하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.7/

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT 위즈와 SSG 랜더스의 경기. 5회말 무사 2루 조형우가 1타점 2루타를 치고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.7/

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[인천=스포츠조선 권인하 기자]"개인적인 목표는 태극마크다. 욕심나는 건 사실이다."

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SSG 랜더스의 주전포수 조형우가 드디어 '금쪽이' 베이지아노의 제 실력을 끌어냈다. 타격에서도 달아나는 1타점 2루타를 쳐 베니지아노의 어깨를 가볍게 만들어줬다.

조형우는 7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT 위즈와의 홈경기에 8번-포수로 선발출전해 4타수 1안타(2루타) 1타점을 기록했다. 2-0으로 앞서 5회말 무사 2루서 우중간 2루타로 추가점을 뽑았다.

더 기쁜건 선발 베니지아노와 7이닝 무실점을 합작한 사실이다. 베니지아노는 이전 11경기서 1승4패 평균자책점 5.81로 부진했다. 한번도 퀄리티스타트가 없었다. 150㎞가 넘는 빠른공과 스위퍼 등 좋은 변화구를 가지고 있음에도 고비를 넘기지 못하며 어려운 피칭을 계속해왔다.

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그런 그가 팀타율 1위인 KT를 상대로 7이닝 2안타 8탈삼진 무실점을 기록하며 시즌 2승째를 따냈다. 조형우와의 호흡이 매우 좋았다. 베니지아노의 호투를 앞세워 SSG는 7대0의 승리를 거두고 KT에 2승1패의 위닝시리즈를 거뒀다.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT 위즈와 SSG 랜더스의 경기. SSG가 7대0으로 승리한 가운데 마무리 한두솔이 조형우와 기쁨을 나누고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.7/

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조형우는 경기 후 "베니지아노는 정말 좋은 공을 가진 투수인데 아직 자기 기량을 다 못보여준것 같아서 포수 입장에서 미안하기도 했다. 오늘은 직구와 투심 위주 피칭을 했던게 잘 맞아떨어졌다"라며 밝게 웃었다.

시즌 타율 2할4푼6리(118타수 29안타) 2홈런 15타점을 기록 중. "비시즌 때 연습한 것이 조금씩 나오는 것 같다"는 조형우는 "드라마틱한 변화는 없지만 자신감을 찾아가고 있다. 경기를 치르면서 더 발전하는 모습 보여드리겠다"라고 자신감을 보였다.

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24세로 아시안게임에 갈 수 있는 나이. 당연히 대표팀에 가고 싶다. 조형우는 "작년 K-베이스볼시리즈 때 태극마크가 새겨진 유니폼을 입은적이 있다. 잠시였지만 너무 자랑스러웠고 소중한 추억이 됐다. 새 꿈을 갖게 된 동기가 됐다"며 "올해도 역시 내 개인 목표는 태극마크다. 욕심이 나는건 사실이다. 최선을 다하는 모습 보여드리겠다"라고 말했다.

인천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com