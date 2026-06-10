'고개를 들지 못할 부끄러운 실책쇼' 감독 아홉수 문제가 아니다, 꼴찌 추락이 눈앞이다

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 김태형 감독이 생각에 잠겨 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

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[스포츠조선 김용 기자] 김태형 감독 아홉수 문제가 아니다, 당장 꼴찌 추락 걱정이...

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롯데 자이언츠가 또 졌다. 너무나도 치명적으로 패했다. 충격이 클 수밖에 없다.

롯데는 9일 부산 사직구장에서 열린 두산 베어스와의 경기에서 5대6으로 졌다. 5연패. 김태형 감독은 KBO리그 역대 8번째, 개인통산 800승 고지 정복을 눈앞에 두고 5번 미끄러지게 됐다.

김 감독의 아홉수도 문제지만, 롯데는 이제 꼴찌 추락 위기다. 자신들은 5연패, 그리고 10위 키움 히어로즈는 2연승을 거두며 양팀의 승차는 반 경기다. 만약 10일 롯데가 두산에 지고, 키움이 NC 다이노스에 이기면 순위 역전이다.

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하위권에 있는 자체도 굴욕이지만, 이게 꼴찌로 추락하면 상징적인 면에서 너무나 뼈아픈 일이 될 수밖에 없다. 선수단이 상위팀 추격에 동력을 상실할 일이 돼버린다.

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그런데 분위기가 최악이다. 그냥 지는 것도 아픈데, 고개를 들지 못할 부끄러운 플레이로 패하니 더욱 움츠러들 수밖에 없다.

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 4회말 2사 2,3루 이도윤의 내야안타때 김태형 감독이 3루심과 이야기를 하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.19/

롯데는 9일 두산전 3-4로 추격하던 5회 치명적 실점을 했다. 주자 1루 상황 김민석의 2루 땅볼. 병살이 돼야하는데, 김민석이 내야 땅볼 치고 홈으로 들어오는 상황이 발생한 것.

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2루주자 카메론은 포스 아웃. 문제는 유격수 전민재의 실책으로 김민석이 살았다. 김민석이 2루로 뛸 때 1루 베이스 커버를 들어간 손성빈이 2루로 던졌으나 또 실책. 김민석이 3루로 뛰자 이번에는 좌익수 레이예스가 3루로 송구하는 과정에서 또 실책이 나오고 말았다. 단숨에 실책 3개.

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여기에 실책보다 뼈아픈 플레이가 나왔다. 1루 커버를 갔던 포수 손성빈이 홈을 비워뒀고, 이를 눈치챈 김민석이 홈까지 달린 것이다.

프로 경기에서 웬만하면 볼 수 없는 최악의 참사가 일어나며 점수차가 벌어졌다. 연패를 끊어야 하는 팀이라면, 어떻게든 실수와 실점을 줄여야 하고 기본으로 돌아가야 하는데 롯데 야구는 그 모습이 아니었다.

다급했다. 2군에 보낸 투수코치를 5일 만에 다시 1군에 불러올렸다. 보기 힘든 재교체. 어떻게든 연패를 끊겠다는 의지였다. 하지만 마음대로 되지 않았다. 5위 한화 이글스와의 승차가 이제 8경기다. 가을야구 진출 가능성이 점점 희박해지고 있다. 가을야구 문제가 아니다. 당장 최하위 추락을 걱정해야 할 처지가 됐다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com