김하성 더이상 기회 없습니다! 또또 결장→두본 유격수 출전…ATL 10회말 '끝내기 홈런' 얻어 맞아 5-6패

김하성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스의 김하성이 2경기 연속 결장했다. 지난 8일 피츠버그 파이리츠와의 경기에서 나서지 못한 뒤 또다시 그라운드를 밟지 못했다.

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애틀랜타는 10일(한국시각) 미국 일리노이주 시카고의 레이트 필드에서 열린 시카고 화이트삭스와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 연장 승부 끝에 끝내기 홈런을 맞으면서 5-6으로 패배했다.

애틀랜타에서는 선발 투수로 그랜드 홈스가 출장했다. 홈스는 3⅔이닝 3자책으로 부진했다.

애틀랜타의 타순은 로날드 아쿠냐 주니어(우익수)-마이클 해리스(중견수)-맷 올슨(1루수)-아지 알비스(2루수)-마우리시오 두본(유격수)-도미닉 스미스(지명타자)-오스틴 라일리(3루수)-마이크 야스트렘스키(좌익수)-오스틴 윈스(포수)였다.

맷 올슨. AP연합뉴스

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애틀랜타는 1회초부터 앞서갔다. 올슨이 상대 선발 투수 브랜든 아이서트를 상대로 투런 홈런을 터뜨렸다. 3회에도 올슨의 방망이에 불이 붙었다. 올슨은 바뀐 투수 페디를 상대로 또한 번 홈런을 터뜨리며 1점을 추가했다. 애틀랜타는 상대 실책으로 1점을 더 추가하면서 4-0 리드를 가져갔다.

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화이트삭스는 3회말 바로 반격했다. 미구엘 바가스 좌측 담장을 넘기는 투런 홈런을 터뜨렸다. 4회에는 브랜든 몽고메리가 좌전 안타를 뽑아내면서 2루주자 곤잘레스가 홈베이스를 밟았다. 7회 곤잘레스가 우전 적시타를 뽑아내면서 바가스가 홈으로 들어왔다. 양 팀의 승부는 4-4 원점으로 돌아갔다.

정규이닝에서 점수를 뽑아내지 못한 두 팀은 연장전에 돌입했다. 10회 애틀랜타의 공격상황에서 두본이 내야안타에 성공하면서 2루주자 알비스가 득점에 성공했다.

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화이트삭스는 극적인 역전승에 성공했다. 10회말 마지막 공격기회에서 몽고메리의 끝내기 투런 홈런이 터지면서 경기가 마무리됐다. 화이트삭스의 6-5 승리였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com