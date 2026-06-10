[오피셜] 亞겜 야구대표팀 최종명단 발표, 11일 '크보라이브' 이원 생중계

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] KBO가 야구 팬들과 직접 소통하는 유튜브 공식 라이브 콘텐츠 '크보라이브'를 통해 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 국가대표팀 최종 명단을 공개하고 류지현 대표팀 감독, KBO 조계현 전력강화위원장, 차명주 KBSA(대한야구소프트볼협회) 경기력 향상 위원장이 참석하는 공식 기자회견을 이원 생중계한다.

Advertisement

11일 오후 1시 30분부터 KBO 유튜브 및 틱톡 채널에서 방송되는 '크보라이브'는 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀 최종 명단 발표를 맞아 특별 편성으로 진행된다.

이번 특별방송에는 2002 부산 아시안게임 야구 금메달리스트인 장성호 KBSN 해설위원과 정세영 한국야구기자회 회장이 패널로 함께 출연할 예정이다.

방송은 총 3개 파트로 구성된다. 먼저 오후 1시 30분부터 진행되는 프리뷰 방송에서는 아시안게임 대표팀 선발 기준과 절차를 소개하고, 팬들이 예상하는 최종 엔트리와 주요 선발 포인트를 살펴본다.

Advertisement

이어 오후 2시부터는 서울 중구 한국프레스센터에서 진행되는 최종 명단 발표 기자회견을 이원 생중계한다. 이날 기자회견에는 류지현 대표팀 감독과 조계현 KBO 전력강화위원장, KBSA 차명주 경기력 향상 위원장이 참석해 최종 엔트리를 발표하고, 선수 선발 배경과 대표팀 운영 방향 등에 대해 설명할 예정이다.

Advertisement

기자회견 종료 후에는 리뷰 방송이 이어진다. 리뷰 방송에서는 최종 명단을 분석하고 대표팀 전력 및 주요 관전 포인트를 짚어보는 한편, 팬들이 생각하는 대표팀 키플레이어와 기대 요소 등에 대해서도 다양한 의견을 나눌 예정이다.

KBO는 '크보라이브'를 통해 KBO 리그 주요 현안과 정책, 국가대표팀 관련 이슈 등을 팬들에게 보다 쉽고 친근하게 전달하며 다양한 팬 참여형 이벤트를 통해 팬들의 의견을 청취해 '팬 퍼스트'를 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com