158㎞보다 놀라운 149㎞ 포크볼, 괴물이 왔다, LG 광속 새 외인 불펜 데뷔전, 잠실벌이 뒤집어졌다

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]대포알 같은 광속구가 박동원의 미트를 찢을 듯 울렸다.

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공 하나 하나에 1루측 LG 팬들의 감탄 어린 함성이 터졌다. 오스틴의 역전 만루홈런으로 한껏 흥이 오른 LG팬들의 눈이 호강하는 순간.

주인공은 LG 트윈스 새 외국인 투수 약셀 리오스였다.

리오스는 10일 잠실 SSG전에 앞서 1군에 등록되는 동시에, 1점 차 승부에 데뷔전을 치렀다.

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2-4로 끌려가던 LG는 5회말 오스틴의 이날 멀티홈런이자 개인 통산 두번째 그랜드슬램으로 단숨에 6-5로 전세를 뒤집었다.

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LG 덕아웃과 관중석의 분위기가 절정에 달한 시점.

바로 그 순간, LG의 2연패 승부수, 리오스가 마운드에 올랐다. KBO 리그 데뷔전. 한껏 오른 LG팬들의 흥을 돋웠다.

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첫 타자 박성한에게 던진 초구가 158㎞. 전광판을 확인한 관중이 감탄의 함성을 질렀다. 2구도 156㎞ 패스트볼.

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더 놀라운 건 변화구 구속이었다. 3,4구 포크볼이 146㎞, 149㎞가 찍혔다. 풀카운트 승부 끝 157㎞ 몸쪽 직구로 박성한의 배트를 부러뜨리며 우익수 뜬공.

정준재에게는 포심 대신 투심을 던졌다. 투심 패스트볼도 158㎞가 찍혔다. 하지만 빠른 공에 강한 정준재가 짧은 스윙으로 리오스에게 중전안타를 치며 데뷔 첫 피안타를 안겼다.

에레디아가 157㎞ 초구 직구를 노려 정타를 맞혔지만 중견수 깊숙한 뜬공.

2사 1루에서 김재환을 맞은 리오스는 155㎞, 154㎞ 빠른 공으로 투 스트라이크를 선점한 뒤 147㎞ 몸쪽 포크볼로 김재환을 얼어붙게 했다. 루킹 삼진.

총 투구수 15개 중 9개가 스트라이크. 포심(8개)과 투심(3개) 패스트볼 최고 구속은 158㎞, 고속 포크볼(4개) 최고 구속은 149㎞였다. "155㎞가 넘는 패스트볼은 치기 어렵다"던 염경엽 감독의 말 그대로 괴물 같은 구위였다.

볼만 빠른 게 아니라 제구도 좋고, 변화구도 날카로웠다. 투구 템포까지 빨라 타자들이 준비할 시간이 부족했다.

마무리 급 강력한 구위. 하지만 염경엽 LG 감독은 리오스를 마무리가 아닌 가장 중요한 순간을 책임질 '필승조 1번'으로 활용하겠다는 구상을 명확히 밝혔다.

염 감독은 "일단 필승조 1번으로 쓸 생각이다. 가장 위기 상황에 선발 다음에 바로 붙이거나, 선발이 잘 막아준 뒤 이닝이 남았을 때 중간에 위기를 막는 역할을 맡게 될 것"이라고 설명했다. 이어 "3연투는 제한할 것"이라고 선을 그으며, "한국시리즈까지 끝까지 잘 써야 하지 않겠나. 우리 팀의 핵심 전력인데 아프면 아무 소용이 없다. 외국인 선수라고 해서 막 쓰는 것이 아니라, 핵심 전력에 걸맞게 아끼며 쓸 생각"이라고 단호하게 말했다.

리오스의 합류로 불펜이 한층 두터워졌지만, 트윈스의 뒷문을 잠글 마무리 투수는 좌완 손주영이다.

염 감독은 "마무리는 손주영이 계속 맡는다"고 못 박았다. 다만 "중간에 연속해서 흔들리는 등 다소 불안한 모습을 보인다면 편안한 상황에서 던지게 하며 조율해 줄 수는 있다"며 여지를 남겼다.

마무리 보다 더 강력한 구위의 마무리 투수의 KBO 리그 1위팀 상륙. 선두 LG가 더 강해질 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=LG 트윈스