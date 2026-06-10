김태형 800승 위업! 롯데, 3-1 두산 꺾고 5연패 탈출 [부산 현장]

사진제공=두산베어스

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 5연패를 끊었다. 김태형 롯데 감독은 개인 통산 800승을 달성했다. KBO 역대 7번째다.

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롯데는 10일 부산 사직구장에서 열린 두산 베어스와 경기에서 3대1로 이겼다.

김 감독은 799승에서 5연패를 당하며 아홉수에 지독하게 걸렸다. 하지만 이날만큼은 완벽한 투수 운용을 뽐내며 무실점 승리를 거뒀다. 김 감독은 800승 667패 30무를 기록했다.

선발투수 김진욱이 5⅔이닝 무실점 호투했다. 승패 없이 물러났지만 긴 이닝을 실점 없이 버텨냈다. 6회 2사부터 아웃카운트 4개를 이진하와 김강현이 잘 막아줬다. 8회와 9회는 김원중 최준용으로 정리했다.

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타선에서는 나승엽 4타수 2안타 1득점, 전민재 4타수 3안타 1타점 1득점, 손성빈 3타수 1안타 1득점, 조세진 3타수 1안타 2타점 활약했다.

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양 팀 선발투수들이 호투하며 0의 행진이 이어졌다.

6회말 비로소 롯데가 침묵을 깼다. 1사 후 나승엽이 왼쪽에 2루타로 포문을 열었다. 전민재가 중전 적시타를 터뜨렸다. 손호영이 우익수 뜬공 아웃됐다. 손성빈이 우측에 다시 안타를 때리면서 주자를 모았다. 2사 1, 2루에서 조세진이 좌중간 담장을 직격하는 싹쓸이 3루타를 쐈다.

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두산은 반격 찬스를 놓쳤다.

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7회초 1사 후 정수빈이 2루타를 쳤다. 카메론이 1루 파울플라이, 손아섭이 중견수 뜬공 아웃됐다.

롯데도 7회말 승기를 확실히 잡을 기회를 날렸다.

사진제공=두산베어스

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선두타자 황성빈이 볼넷 출루한 뒤 2루 도루까지 성공했다. 고승민이 3루수 파울플라이에 그쳤다. 황성빈은 3루 도루도 해냈다. 하지만 레이예스와 나승엽이 연속 삼진을 당했다.

롯데는 추가점에 실패, 자칫 추격 빌미를 제공할 수 있었다.

하지만 8회에 등판한 김원중이 이를 원천 차단했다. 김원중은 양의지 안재석 박찬호를 삼자범퇴로 정리했다. 두산의 추격 의지를 꺾어내며 승리의 9부 능선을 넘었다.

9회초에는 최준용이 올라왔다. 오명진에게 솔로 홈런을 하나 맞았으나 승부에 영향은 없었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com