'베테랑 없었으면 아찔하다'…팀 지탱하는 보물들, 그 간절함 덕분에 "1~2점 차는 뒤집는 힘 생겼다"[SC포커스]

최주환. 사진제공=키움 히어로즈

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 지독한 하위권 싸움을 이어가고 있는 키움 히어로즈의 사령탑 설종진 감독이 팀의 중심을 확실하게 잡아주고 있는 베테랑 선수들을 향해 깊은 고마움과 신뢰를 전했다. 젊은 선수들이 주를 이루는 히어로즈 더그아웃에서 고참들이 몸소 보여주는 간절함과 행동력이야말로 팀을 지탱하는 진짜 '보물'이라는 찬사였다.

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키움은 9일 NC 다이노스전에 극적인 끝내기 승리를 거두며 고척돔을 열광의 도가니로 몰아넣었다. 10일 경기에서도 자칫 무력하게 끝날 뻔한 경기에서 베테랑들의 끈질김이 9회말 2점차까지 쫓아가는 원동력이 됐다. 설 감독은 이형종, 최주환, 서건창 등 고참급 선수들이 팀 분위기에 미치는 긍정적인 영향력에 대해 입이 마르도록 칭찬을 아끼지 않았다.

최주환. 사진제공=키움 히어로즈

설 감독은 베테랑의 가치를 '행동력'에서 찾았다. "어린 선수들에게 말로만 '이렇게 하자, 저렇게 하자' 하고 잔소리를 하는 것보다는, 베테랑 선수들이 직접 운동장에 나와서 시합 때나 연습할 때나 말없이 자기 역할을 충실히 해주고 열심히 해주는 게 훨씬 효과적이다. 고참들이 그렇게 뛰는 모습은 후배들 눈에 다 보이기 때문에, 아무래도 백 마디 말보다는 행동으로 보여주는 게 훨씬 낫다고 생각한다."

실제로 키움의 고참 3인방은 매 경기 몸을 사리지 않는 허슬플레이와 간절한 타격으로 젊은 영웅들의 귀감이 되고 있다. 선배들이 앞장서서 흙이 묻도록 뒹구는 상황에서 후배들이 나태해질 수 없다는 벤치의 무언의 신뢰가 스며든 셈이다.

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베테랑들이 앞에서 끌어주자 팀 전체에 지독한 끈기와 뒷심이 생기기 시작했다. 키움은 올 시즌 벌써 '네 번째' 끝내기 승리를 장식하며 리그에서 손꼽히는 '극장 야구' 팀으로 거듭나고 있다.

서건창. 사진제공=키움 히어로즈

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설 감독은 이 끝내기 승리들이 단순한 1승 이상의 거대한 유산을 선수단에 심어주고 있다고 분석했다. 설 감독은 "끝내기라는 것은 일단 선수들이 끝까지 포기하지 않고 악착같이 매달렸기 때문에 나온 좋은 결과"라고 평가했다. 이어 이러한 승리 공식이 가져올 팀의 체질 개선에 대해 큰 기대감을 드러냈다.

이형종. 사진제공=키움 히어로즈

"이런 끈기 있는 모습을 자주 보여주게 되면, 매 경기마다 우리가 비록 지고 있더라도 '8회말, 9회말에 가면 우리도 충분히 할 수 있다'는 단단한 자신감을 갖고 경기에 임하게 된다. 그 심리적인 차이가 정말 중요한데, 요즘 선수들도 그걸 조금씩 피부로 느끼고 오는 것 같다. 이제는 1~2점 차로 뒤지고 있어도 '우리가 8~9회에 충분히 쫓아갈 수 있다'는 힘이 확실히 생겼다고 느낀다."

고재완 기자 star77@sportschosun.com