[현장인터뷰]'리바운드 25-39 완패' 박정은 감독 "큰 숙제가 나온 것 같다"

기사입력 2025-12-01 22:22


[현장인터뷰]'리바운드 25-39 완패' 박정은 감독 "큰 숙제가 나온 …
사진제공=WKBL

[부천=스포츠조선 김가을 기자]"큰 숙제가 나온 것 같다."

박정은 부산 BNK 감독의 말이다.

부산 BNK는 1일 부천체육관에서 열린 부천 하나은행과의 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 원정경기에서 49대60으로 패했다. BNK는 2승2패를 기록하며 용인 삼성생명과 공동 3위에 자리했다.

경기 뒤 박 감독은 "높이가 있다보니 리바운드 싸움에서 밀리며 힘든 경기를 한 것 같다. 선수들에게 1대1 수비를 강조하긴 했는데 그 부분에 있어서 집중하지 못한 선수도 있었다. 본인의 리듬이 좋지 않았던 것 같다. 우리가 (경기력) 올려야 하는데 아직 올리지 못하는 선수가 있다. 공격적인 부분에서 조급해지는 부분이 있던 것 같다. 상대의 약점을 잘 공략하지 못한 것이 패인이 아닌가 싶다"고 말했다. 이날 BNK는 리바운드에서 25-39로 크게 밀렸다.

박 감독은 "우리가 높이에서 약한 것 맞다. 인사이드를 맡길 선수의 구력이 짧은 부분도 있다. 로테이션 문제가 있다. 빅맨을 쓰면 수비 조직력이 떨어지는 부분이 있다. 우리의 큰 숙제가 나온 것 같다. 정규리그를 치르려면 높이의 약점을 메울 수 있는 것을 찾아야 한다고 생각한다. 이번 경기 뿐만 아니라 다음 경기도 높이가 있는 팀을 상대한다. 그 부분을 생각하지 않을 수 없다. 복기를 잘 해서 그런 부분을 채워나가야 하지 않을까 생각한다"고 했다. BNK는 3일 용인 삼성생명과 격돌한다.

부천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

또 사고 친 남태현, 결국 재판대 선다…마약·폭행 이어 집유 기간 음주운전[SC이슈]

2.

결국 류준열 빠진 '응팔' 10주년.."모이기 더럽게 힘드네"

3.

데이식스 영케이, 지드래곤도 넘은 저작권 괴물…"216곡 등록"

4.

[공식]촬영 중 쓰러진 김수용, 김숙·임형준이 구했다…신속 대응에 회복

5.

19년 함께한 딸 잃은 '55세' 김정난, 남겨진 고양이도 우울증..."엄마가 최선 다할게"

스포츠 많이본뉴스
1.

PS서 뒷전 취급할 때 알아봤잖아! "김혜성, LAD에 있어봐야 벤치" 美...그래서 강력한 트레이드 카드

2.

[현장인터뷰]이상범 하나은행 감독 "피하는 부분만 없으면 될 것" vs 박정은 BNK 감독 "사키, 경계해야 하는 선수"

3.

4.

5.

스포츠 많이본뉴스
1.

PS서 뒷전 취급할 때 알아봤잖아! "김혜성, LAD에 있어봐야 벤치" 美...그래서 강력한 트레이드 카드

2.

[현장인터뷰]이상범 하나은행 감독 "피하는 부분만 없으면 될 것" vs 박정은 BNK 감독 "사키, 경계해야 하는 선수"

3.

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.