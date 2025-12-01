'백혈병 2번 투병' 최성원, '응팔' 10주년 동참에 먹먹…"20주년도 함께하길"
[스포츠조선 이유나 기자] 배우 최성원이 '응답하라 1988' 10주년 모임에 함께한 상황에 먹먹한 마음을 드러냈다.
1일 최성원은 자신의 계정에 "어느덧 10주년"이라며 "시간도 세월도 참 빠르다. 20주년도 함께할 수 있길"이라며 기원했다.
그도 그럴 것이 최성원은 2015년 tvN 드라마 '응답하라 1988'에서 덕선(혜리)의 남동생 노을 역을 맡아 큰 사랑을 받았지만 이듬해 백혈병 판정을 받아 활동을 중단했다.
2017년 완치해 활동을 재개했지만 2020년 병이 재발했다는 소식을 전해 안타까움을 안겼다. 2년 후엔 2022년 다시 완치 판정을 받았으며 지난해 티빙 오리지널 시리즈 '피라미드 게임'으로 컴백했다.
10년 전에도 극중 혜리의 노안 동생으로 등장해 웃음을 안겼던 최성원은 10년이 지난 지금 모습도 여전히 비슷한 모습이어서 안도감을 안긴다.
하지만 투병 중에 간혹 올린 근황 사진에 수척해진 모습을 엿보여 안타까움을 남긴 바 있다.
