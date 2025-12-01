'백혈병 2번 투병' 최성원, '응팔' 10주년 동참에 먹먹…"20주년도 함께하길"

기사입력 2025-12-01 20:22


'백혈병 2번 투병' 최성원, '응팔' 10주년 동참에 먹먹…"20주년도…

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 최성원이 '응답하라 1988' 10주년 모임에 함께한 상황에 먹먹한 마음을 드러냈다.

1일 최성원은 자신의 계정에 "어느덧 10주년"이라며 "시간도 세월도 참 빠르다. 20주년도 함께할 수 있길"이라며 기원했다.

그도 그럴 것이 최성원은 2015년 tvN 드라마 '응답하라 1988'에서 덕선(혜리)의 남동생 노을 역을 맡아 큰 사랑을 받았지만 이듬해 백혈병 판정을 받아 활동을 중단했다.


'백혈병 2번 투병' 최성원, '응팔' 10주년 동참에 먹먹…"20주년도…
2017년 완치해 활동을 재개했지만 2020년 병이 재발했다는 소식을 전해 안타까움을 안겼다. 2년 후엔 2022년 다시 완치 판정을 받았으며 지난해 티빙 오리지널 시리즈 '피라미드 게임'으로 컴백했다.

10년 전에도 극중 혜리의 노안 동생으로 등장해 웃음을 안겼던 최성원은 10년이 지난 지금 모습도 여전히 비슷한 모습이어서 안도감을 안긴다.

하지만 투병 중에 간혹 올린 근황 사진에 수척해진 모습을 엿보여 안타까움을 남긴 바 있다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'연예인 싸움 랭킹 1위' 줄리엔강, 명현만과 1:1 붙었다 "싸우면 누가 이길까"

2.

옥주현 결국 검찰 송치… "미숙했다 사과했지만" 미등록 기획사 3년 운영 '혐의 있음'

3.

'윤정수♥' 원진서, 2부 드레스는 더 화려하게..뮤지컬 같은 한 장면

4.

[단독]알파드라이브원, 내년 1월 정식 데뷔…2026년 빅루키 탄생

5.

[공식]촬영 중 쓰러진 김수용, 김숙·임형준이 구했다…신속 대응에 회복

연예 많이본뉴스
1.

'연예인 싸움 랭킹 1위' 줄리엔강, 명현만과 1:1 붙었다 "싸우면 누가 이길까"

2.

옥주현 결국 검찰 송치… "미숙했다 사과했지만" 미등록 기획사 3년 운영 '혐의 있음'

3.

'윤정수♥' 원진서, 2부 드레스는 더 화려하게..뮤지컬 같은 한 장면

4.

[단독]알파드라이브원, 내년 1월 정식 데뷔…2026년 빅루키 탄생

5.

[공식]촬영 중 쓰러진 김수용, 김숙·임형준이 구했다…신속 대응에 회복

스포츠 많이본뉴스
1.

"경기복 넘어 즐거움을"…현대건설, 크리스마스 유니폼 공개

2.

120억 잭팟→ML 도전 승승장구, 왜 김도영 부활 응원했나…"네가 없어서 받았다"

3.

[K리그 대상]'미친 왼발' 이동경→'별중의 별' MVP 영예, '첫 해 우승' 포옛→감독상 수상…영플레이어상 이승원(종합)

4.

'K리그1 최고의 별' 이동경의 묵직한 울림 "더 높은 곳을 향해 겸손하고 성실하게 올라가겠다"[K리그 대상]

5.

'K리그1 감독상' 포옛 감독의 특급 센스 "시간 없으니 통역이 소감 마무리...전북 모든 구성원들께 감사"[K리그 대상]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.