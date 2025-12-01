옥주현 결국 검찰 송치… 미등록 기획사 3년 운영하다 덜미
[스포츠조선 이유나 기자]그룹 핑클 출신이자 뮤지컬 배우로 활동 중인 옥주현(45) 씨가 미등록 상태에서 연예기획사를 운영한 혐의로 결국 검찰에 넘겨졌다.
1일 경찰과 관련 업계에 따르면 경기 남양주북부경찰서는 지난달 27일 옥 씨를 대중문화예술산업발전법 위반 혐의로 불구속 송치했다. 옥 씨는 자신이 설립한 연예기획사 TOI엔터테인먼트(TOI)를 대중문화예술기획업자 등록 없이 운영한 혐의를 받고 있다.
이 같은 의혹은 국민신문고 등을 통해 미등록 기획사 운영 관련 고발이 이어지며 불거졌다. 기획사 주소지가 경기 남양주시 별내동으로 확인되면서 남양주북부경찰서가 수사에 착수한 것으로 전해졌다.
현행 대중문화예술산업발전법에 따르면 대중문화예술기획업자가 등록 없이 영업할 경우 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금형에 처할 수 있다.
경찰 관계자는 "현재는 등록을 마친 상태로 확인되지만, 그 이전에 무등록 운영한 사실이 드러나 혐의가 인정된다고 판단했다"며 "구체적 범죄 내용은 밝힐 수 없다"고 전했다.
한편 TOI엔터테인먼트는 최근 문화체육관광부의 '대중문화예술기획업 일제 등록 계도기간' 동안 기획업 등록 절차를 완료했다.
TOI 측은 "회사 설립 초기인 3년 전 등록을 준비하며 온라인 교육까지 이수했지만 행정 절차에서 누락이 발생한 것으로 보인다"며 "법적 절차를 의도적으로 회피하거나 불법적으로 회사를 운영한 것은 결코 아니다"고 해명했다.
